JAKARTA – Presenter Dewi Rezer diketahui tengah menikmati liburan bersama sang kekasih, Ethan Alarmk di Buleleng, Bali Barat. Dalam momen tersebut, Dewi tampak bersantai di sebuah pendopo yang terletak di tepi pantai.

Baju renang one piece berwarna hitam yang dikenakan Dewi, membuat tubuhnya terlihat lebih seksi. Dalam penjelasan unggahannya, Dewi mengungkapkan kebahagiaannya bisa berlibur bersama sang kekasih.

“Happiness is planning a trip with the one you love the most ♥️ (Kebahagiaan adalah merencanakan liburan bersama orang yang paling kau cintai),” tulis Dewi mengawali caption unggahannya tersebut.

Ibu dua anak itu kemudian membocorkan, foto itu dibidik oleh sang kekasih, Ethan. “Beautiful place in Menjangan Bali Dynasty, glamping la la la. (Tempat indah di Menjangan Bali Dynasti glamping la la la),” pungkasnya.

Unggahan tersebut mendapatkan pujian dari sebagian besar follower Dewi Rezer di Instagram. “Sebagai netizen saya merasa iri hati. Kenapa Anda terlihat seperti ABG (remaja) dengan body kece dan paras cantik? Ah sudahlah, saya menangis di pojokan (saja),” ujar seorang warganet.

Sementara netizen lainnya menuliskan, “Yang lagi viral 80 juta kayak apa ya badannya hehe. Keren dan cantik banget Mbak Dewi Rezer. Bahagia selalu.”

Dewi Rezer mengumumkan hubungannya dengan Ethan Alarmk kepada awak media, pada Oktober 2018. Bersama bule yang berdomisili di Beijing, China itu, Dewi mengaku belum berencana untuk menikah kembali.

“Saya baru bercerai 2 tahun. Jadi saat ini dijalani saja dulu dan saling melihat karakter satu sama lain. Lagipula kami terpisah jarak dan sama-sama sibuk,” ujar Dewi Rezer kala itu.*

(SIS)