JAKARTA – Selebgram Anya Geraldine kembali mengunggah foto-foto seksinya. Kali ini, wanita 23 tahun tersebut tampil dengan balutan baju renang lengkap dengan pose seksi.

Foto-foto tersebut dibagikan Anya melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan yang berisi 3 slide foto tersebut, Anya mengenakan baju renang berwarna hitam dengan lengan berbentuk tali.

Mengenakan pakaian renang tersebut, belahan dada pemilik nama lengakap Nur Amalina Hayati ini nampak terlihat jelas. Kulit cerah Anya pun menjadi sebuah sajian yang dapat dilihat oleh para pengikutnya di Instagram.Tak hanya belahan dada yang terlihat tanpa balutan kain, kedua paha mulusnya pun nampak terbuka begitu saja.

Pada foto pertama, selebgram ini nampak berdiri dengan kaki kanan di depan. Ia sengaja membuat pinggul dan bokongnya semakin menonjol. Anya pun mengedepankan salah satu tangan sementara tangan lainnya ia biarkan menutupi perut.

Kemudian di foto berikutnya, Anya nampak berdiri menyamping dengan tampilan condong ke belakang. Ia terlihat mengangkat sedikit salah satu kaki sehingga bagian pahanya lebih jelas terlihat.

Hampir serupa dengan foto kedua, di foto terkahir ini Anya nampak menyamping pada kamera. Ia mengangkat kedua tangannya dan menghadapkan telapak tangan di kepalanya.

Melengkapi unggahan tersebut, mantan kekasih Bio One ini menuliskan sebuah keterangan untuk foto-fotonya. Kali ini, pemilik akun Instagram dengan followers berjumlah 1,4 juta tersebut berbicara mengenai kecantikan.

“I know being pretty is everything but the most important is being pretty at heart. you guys also everything to me! stay kind, humble and slay 🔥 (Aku tahu cantik itu segalanya, tapi yang terpenting adalah cantik dari hati. kalian juga segalanya bagiku! Tetap baik, rendah hati, dan membara 🔥)," tulis Anya seperti dikutip Okezone dari Instagramnya.

Anya Geraldine dikenal sebagai seorang selebgram papan atas di Tanah Air. Ia pun kerap membagikan berbagai konten di Instagramnya. Selebgram yang mulai merambah ke dunia presenting itu pun tak sungkan jika mengunggah beberapa foto seksinya di Instagram.

