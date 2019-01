JAKARTA - Kabar penangkapan Vanessa Angel tersebar direspons oleh sang mantan kekasih, Didi Mahardika. Didi menulis sebuah kalimat yang diduga ada kaitannya dengan kasus penangkapan Vanessa Angel yang terlibat kasus prostitusi online.

Pria yang sempat menjalin hubungan spesial dengan Vanessa ini memperbarui story Instagram miliknya yang cukup mencurigakan. Mahardika mengunggah sebuah kalimat dengan latar belakang warna hitam, bertuliskan “TIME WILL TELL,” tulis Mahardika dalam story Instagramnya beberapa jam lalu.

Didi dan Vanessa memang pernah dekat. Bahkan keduanya sempat bertunangan hingga ingin meresmikan hubungan ke jenjang pernikahan. Sayang karena satu dan lain hal keduanya harus berpisah. Perselingkuhan disebut menjadi salah satu faktor utama kandasnya hubungan mereka.

Setelah hubunganya kandas bersama Didi, Vanessa sempat dekat dengan seorang bule. Kemudian Vanessa juga sempat menjalin hubungan asmara dengan seorang polisi.

Sekadar diketahui Vanessa Angel dan artis FTV berinisial AS ditangkap di Jawa Timur atas kasus prostitusi online pada Sabtu 5 Januari 2019. Vanessa dan AS sendiri kini tengah diperiksa sebagai saksi. Tarif Vanessa sebesar Rp80 juta dan AS sebesar Rp25 juta sekali kencan.

(aln)