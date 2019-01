JAKARTA - Belum lama ini, nama Ayu Ting Ting kembali digosipkan dengan seorang pria yang berprofesi sebagai pengusaha, Fransen Susanto. Meski keduanya telah membantah kabar tersebut, namun gosip itu belum juga mereda.

Kendati demikian, Fransen sendiri yang dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu (5/1/2019) tak merasa terganggu dengan gosip itu. Fransen pun seolah telah memahami bagaimana terjun dalam dunia entertainment.

“Kalo keganggu sih menurut ku enggak ya karena kenapa ya seperti yang lalu aku bilang this is showbiz pak jadi ya welcome to the showbiz,” ujar Fransen.

Baca Juga: Orangtua Ayu Ting Ting Doakan Bilqis Punya Papa Baru

Lebih lanjut, Fransen kembali menegaskan bila dirinya memang telah lama mengenal beberapa artis, termasuk Ayu Ting Ting. Bahkan tidak hanya Ayu Ting Ting yang sempat digosipkan dekat dengannya, ia menyebut almarhum Jupe juga sempat dikabarkan dekat.

Melihat hal itu, Fransen pun ogah menanggapinya terlalu serius. Yang jelas ia memgetahui bagaimana konsekuensinya bekerja dalam dunia entertaiment.

“Gini, pada saat main dengan masuk ke dunia perfilman ataupun saya sebelum masuk ke dunia perfilman itu kita udah kerja bareng dengan bisa disebut namanya Jessica Iskandar, denny cagur lah, ayu ting ting, raffi ahmad dan lain lain,” paparnya.

“Saat dulu kurang lebih almarhum jupe pernah gabung sama saya juga jadi buat saya gossip itu ya bagian dari showbiz bagian dari entertainment atau infotaimen gitu,” pungkasnya.

Seperti diketahui rumor hubungan Ayu Ting Ting dan Fransen Susanto menyeruak saat celetukan dari Rudy Salim. Tampil di sebuah stasiun televisi, Rudy mengatakan tengah menjalin kerja sama dengan Fransen Susanto yang juga ia sebut sebagai kekasih Ayu Ting Ting.

(edh)