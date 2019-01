JAKARTA - Meski pengusaha Fransen Susanto digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting, namun Bos RA Picture ini memuji sosok sang pelantun Sambalado. Menurutnya Ayu Ting Ting adalah sosok yang tangguh dalam bekerja.

Terlebih Ayu tetap membuktikan dirinya berprestasi dalam pekerjaan walau diterpa isu-isu tak sedap.

“Ayu yang jelas pejuang yang tangguh memulai kariernya dari nol, dia (Ayu) cukup tangguh kalo buat di mata aku sih, ini orang cukup berprestasi lah,” ungkap Fransen Susanto saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu (5/1/2019).

Kendati demikian, dengan adanya gossip tersebut, Fransen Susanto merasa tak terganggu. Menurutnya sebuah gossip dalam dunia infotainment adalah hal yang biasa.

“Kalo keganggu sih menurut ku enggak ya karena kenapa ya seperti yang lalu aku bilang this is showbiz Pak, jadi ya welcome to the showbiz,” sambungnya.

Lantas bagaimana dengan keluarga Fransen Susanto yang mendengar kabar tersebut?

Fransen justru menjawab bila keluarganya telah mengerti dengan bidang pekerjaannya. Dan itu bukan merupakan masalah besar baginya.

“Kalo dari pihak saya, dari keluarga, balik lagi sudah mengerti di bidang ini gosip infotaimen dan lain-lain lah. Kenapa? tanpa ada gosip, enggak ada infotaiment,” tutupnya.

(edh)