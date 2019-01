Jadi Nyonya Amaral, Aura Kasih Pamer Buku Nikah dan Maskawin

JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Aura Kasih diketahui telah resmi dipinang pria berkewarganegaraan Brasil, Eryck Amaral. Keduanya menikah dalam sebuah upacara tertutup di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada 22 Desember 2018.

Meski sempat begitu tertutup dengan kabar pernikahannya, namun Aura Kasih mulai membagikan momen sakral dalam hidupnya tersebut. Melanjutkan unggahannya pada 1 Januari 2019 –yang mana dia mengunggah tiga foto- Aura kembali membagikan tiga momen lainnya, pada Rabu malam (2/1/2019).

Pada unggahan pertama, Aura Kasih yang mengenakan kebaya rancangan Era Soekamto itu tampak bersanding dengan Eryck sambil memamerkan buku nikah mereka. “I am yours, no refunds (Aku milikmu, tak boleh refund),” tulisnya sebagai keterangan gambar.

Sementara pada unggahan kedua, Aura Kasih tampak membagikan foto dirinya di balik wedding veil (tudung kepala). Sebagai penjelasan unggahannya, dia menuliskan, “Mrs. Amaral (Nyonya Amaral).”

Pada unggahan terakhir, Aura Kasih tampak memamerkan maskawin yang dibingkai dalam sebuah pigura putih. “Ehmm, tahun baruku kali ini sama dia,” ujarnya dalam unggahan tersebut.

Ketiga unggahan Aura Kasih itu kemudian diberondong ucapan selamat dari sederet selebriti Tanah Air. “Beautiful bride (pengantin yang cantik). Selamat ya untuk kalian berdua. Banyak sayang, cinta, dan bahagia selalu,” ujar presenter Olga Lydia yang dibalas Aura Kasih dengan, “Mbak, terima kasih. Amin, amin, amin.”

Sementara Luna Maya menuliskan, “Congrats (selamat) ya @aurakasih. Langgeng terus.” Ucapan itu kemudian dijawab Aura dengan, “@lunamaya Neng, nuhun (terima kasih). Amin.”

Ucapan dan doa kebahagiaan juga turut diberikan para penggemar Aura Kasih dalam unggahannya tersebut. "Jarang (terdengar) pacaran, tahu-tahu (sudah) menikah. Selamat ya. Geulis pisan (cantik banget). Semoga samawa, Amin," tulis pemilik akun @kikyschatzhy.

Sementara akun @erdypratama100585 menuliskan, “Wah surprise. Akhirnya Kak Aura Kasih melepas masa lajang. Semoga menjadi keluarga samawa ya. Ganteng banget Kak suaminya.”

(SIS)