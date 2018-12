Wanna One Resmi Bubar, Wannables Banjiri Linimasa

JAKARTA – Pagi ini, Senin (31/12/2018), saat membuka linimasa media sosial, netizen akan menemui suasana yang begitu sendu terasa mengiris hati. Bagaimana tidak, para penggemar grup Wanna One, Wannables sedang merasakan kesedihan yang teramat dalam.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu terdengar kabar Wanna One setelah kontrak mereka berakhir. Sempat ada kabar perpanjangan kontrak, akhirnya manajemen Wanna One mengonfirmasi grup tersebut akan bubar pada 31 Desember 2018, tepat pada hari ini, hari terakhir di 2018.

Pagi ini kucuran air mata virtual tampak membanjiri linimasi Twitter. Tidak tanggung-tanggung, cuitan dan tagar #워너원_수고했어(Wanna One, kau sudah bekerja keras) para Wannables tersebut menjadi trending topic kedua setelah tagar #terimakasih2018.

There are a lot of things that I haven't done with you as idols and fans, I thank all of you who have become part of my youth, you will still be the best and most beautiful part that has ever existed in a wannable life. thank you, i love you😭❤#워너원_수고했어 pic.twitter.com/X7XgQSHQvC— Nike D.Septiani (@nikepark_) December 30, 2018