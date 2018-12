Makin Mesra, Angel Karamoy dan Jose Poernomo Liburan ke Maldives

JAKARTA – Pasangan Angel Karamoy dan Jose Purnomo kini tengah menikmati masa liburan mereka di penghujung tahun 2018. Maldives pun menjadi pilihan pasangan beda usia 20 tahun itu.

Potret kemesraan keduanya lantas dipamerkan lewat Instagram masing-masing lewat fitur insta story. Angel misalnya, janda dua anak itu mengunggah foto dirinya bersama Jose saat berada di atas kapal, Jumat (28/12/2018).

Jose Poernomo pun seakan tak mau ketinggalan momen keromantisannya bersama sang kekasih. Beda dengan Angel yang hanya mengunggah foto, pria yang berprofesi sebagai sutradara itu pun membuat video berdurasi singkat saat dirinya dan Angel berjalan di atas jembatan kayu. “Panas,” ujar Angel di video tersebut.

Sayangnya, pasangan ini hanya mau mengunggah kemesraan mereka melalui insta story. Dalam deretan feed Instagram Angel misalnya, hanya men-tagging nama sang kekasih di unggahan foto dirinya. “That will make you smile ☺ Captured by @josepoernomo,” tulis Angel Kamis 27 Desember 2018.

Sementara itu, sang kekasih pun hanya turut membagikan tiga potret Angel Karamoy di feed Instagram miliknya. Satu diantaranya adalah foto yang sama dengan yang diunggah oleh Angel di Instagram miliknya, hanya saja dengan caption yang berbeda.

“Atlantis is calling,” kata Jose, Jumat (28/12/2018).

Berbeda dengan unggahan sebelumnya, kali ini Jose Poernomo mengunggah penampilan Angel sedikit lebih berani. Angel Karamoy pun tampak seksi lewat busana hitam yang bagian dadanya dibiarkan sedikit terbuka. “Membiarkan bagian dadanya sedikit terbuka. “Dinner with,” tulis Jose singkat, Kamis 27 Desember 2018.

Seperti yang sudah diberitakan Okezone sebelumnya, diketahui bahwa kedekatan keduanya menjadi perbincangan sejak awal September ini. Baik Jose maupun Angel pun sudah mengakui status mereka sebagai pasangan kekasih.

Namun, belum lama ini beredar kabar jika hubungan mereka yang baru dijalin beberapa bulan kandas. Hal tersebut dikarenakan unggahan Angel di insta story yang menuliskan “It’s over,” ditambah emote hati yang patah pada 4 November 2018. Tak ingin gosip berkembang lebih jauh, Angel pun memberikan klarifikasi bahwa hubungan mereka baik-baik saja.

"Hahaha enggak-enggak. Baik-baik saja kok," ungkap Angel Karamoy saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu 7 November 2018.

