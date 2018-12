Akibat Ulah Fans Pewdiepie, SPBU di Indonesia Mendadak Heboh

JAKARTA - Salah satu tempat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia mendadak viral di dunia maya. Pasalnya SPBU yang tidak diketahui letaknya itu, diretas oleh salah satu fans Youtuber, Pewdiepie.

Video singkat itu tersaji dalam akun twiter yang bernama @rizzydraws. Lalu, seperti apa kejadian peretasan itu?

Lebih lanjut, seorang netizen tampak merekam dan dibagikan lewat media sosial. Dimana pada harga SPBU malah menampilkan peretasan.

“Indonesian gas station sign was hacked by PewDiePie fans," tulis akun @rizzydraws.

Tidak hanya itu, peretasan dalam SPBU itu juga berupa sebuah tulisan ajakan. Dimana dalam layar SPBU tertulis agar orang-orang mengikuti akun YouTube dari Pewdiepie.

“Subscribe Pewdiepie," tulisan yang terpampang pada layar SPBU.

Sementara itu, video tersebut juga telah di-retweet lebih dari 6 ribu kali. Dan telah disukai lebih dari 26 ribu netizen.

Tidak hanya itu, berkat unggahan ini pula, netizen menunjukan reaksi lain dengan cara berkomentar. Tak sedikit komentar-komentar dilayangkan netizen dan mengomentari bahwa Indonesia menjadi negara yang terkena ulah fans Pewdiepie.

“Terima kasih Indonesia, keren,” tulis @tfmy2012.

“Yes, Indonésia did their part. Very nice,” tulis @papahkevia.

“Good job, Indonesia... Malaysia was proud of you,” tulis @The2RaccoonBoy.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, YouTuber Pewdiepie tengah bersaing ketat melawan channel YouTube dari sebuah perusahaan asal India, T-Series, dalam memperebutkan subscribers terbanyak.

Dimana posisi puncak sebelumnya disabet oleh T-Series, kini PewDiePie kembali mengambil alih posisi nomor satu.

