LOS ANGELES – Mengikuti jejak kesuksesan film garapan Bryan Singer, Bohemian Rhapsody, yang mengangkat cerita dari band rock Queen, film biopic dari penyanyi David Bowie sepertinya akan segera digarap.

Film bergenre biopic musik sedang naik daun akhir-akhir ini, dan juga sekarang ada antisipasi tersendiri mengenai film biopic dari Elton John, Rocketman.

David Bowie telah meninggalkan banyak sejarah dalam industri music, selain itu ia juga banyak melakukan akting di film seperti The Last Temptation of Christ, The Prestige, Twin Peaks: Fire Walk With Me, dan Labyrinth.

Setelah ia meninggal pada tahun 2016, penggemarnya terus menjaga seluruh peninggalannya.

Baca Juga: Putra David Bowie Sindir Lady Gaga

Mural dibangun pada tempat kelahirannya di Brixton, apartemennya di New York dijadikan tempat suci yang didedikasikan teruntuk seniman ini, dan kota New York menjual 250,000 kartu metro David Bowie di stasiun Broadway-Lafayette sambil merubah stasiun tersebut untuk didedikasikan kepada Bowie di April 2018.

Sekarang, mungkin aka nada film biopic mengenai David Bowie.

Meskipun belum ada produser atau studio yang secara resmi igin menggarapfilm biopic dari mendiang Bowie, anak David Bowie, Duncan Jones (Warcraft) megunggah tweet di akun Twitternya yang membahas tentang siapa aktor yang cocok untuk memainkan mendiang ayahnya dalam sebuah poll.

Tampaknya Duncan Jones tidak akan berperan penuh dalam projek ini, meskipun sudah tidak heran melihat representasi dari Freddie Mercury dalam Bohemian Rhapsody bisa dibilang cukup berbeda dari aslinya yang membuat hal ini menjadi topic hangat dibicarakan bagi para penggemar dan kritikus.

Mungkin hasil akhir dari film bisa melukai Jones dibanding mencari aktor yang tepat untuk memainkan ayahnya tersebut.

Setidaknya untuk Bowie, Duncan Jones sebisa mungkin akan menjaga reputasi dan peninggalan ayahnya sebagaimana yang ia mau. Demikian seperti yang dilansir ScreenRant.

(edh)