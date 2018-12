JAKARTA - Aktris cantik Natasha Wilona baru saja memperingati hari kelahirannya yang ke-20 tahun, Sabtu (15/12/2018). Hari ulang tahun tersebut terasa lebih spesial bagi Wilona karena mendapatkan pesta kejutan manis dari sang kekasih, Verrell Bramasta.

Momen pesta kejutan tersebut dibagikan oleh Verrell dalam unggahan di akun Instagram miliknya.

Dalam video singkat berdurasi kurang lebih 1 menit itu, nampak putra sulung Venna Melinda dan Ivan Fadilla mempersiapkan kejutan manis untuk sang kekasih.

Detail demi detail terkecil begitu diperhatikan Verrell demi sempurnanya pesta tersebut. Tak sendiri, dalam mempersiapkan hal tersebut , Verell ditemani oleh sang adik, Athalla Naufal.

Baca Juga: Makin Romantis, Verrell Bramasta Gendong Pacar di Pinggir Jalan London

"Especially for you sayang. Kalau kamu nanya kenapa aku hilang seharian dan enggak nyamperin kamu kemarin, karena aku sibuk ngelakuin ini," tulis Verrell mengawali tulisannya seperti dikutip Okezone dari Instagramnya.

Tak hanya merayakan hari ulang tahun Wilona, momen tersebut juga bertepatan dengan anniversary hubungan mereka. Melalui kejutan itu, Verrel pun berharap pesta tersebut dapat mengingatkan kembali proses hubungan mereka.

"Maaf ya sayang kalau semuaya serba mendadak dan kekurangan. Tujuan aku ngasih surprise yang ini cuman satu, aku mau kita ingat lagi masa awal-awal kita dekat, sampai kita bisa jadian," tambahnya.

"Dulu pertama kali aku nyatain perasaan aku ke kamu, aku (sama beberapa orang .. :p ) dekor kamar tunggu kita, dan aku nunggu di balkon sambil megang kue di satu tangan, dan hati aku di tangan satu nya untuk aku kasih ke kamu dan sekarang, aku mau ngulang momen itu lagi," lanjutnya.

Berbeda dari satu tahun lalu saat menembak Wilona, kini mereka mengulang momen tersebut di luar negeri. Ya, keduany kini tenga berlibur di Eropa sejak beberapa waktu lalu.

"Cuma beda nya, kita di negeri orang, gk ada yg bantuin aku, dan aku harus metik tanaman2 di sekitar hotel untuk bisa bikin dekor yang sederhana ini," katanya.

Meskipun Verrel harus bersusah payah mendekor kamar untuk pesta tersebut, namun usahanya terbayarkan. Wilona nampak begitu bahagia bahkan hingga meneteskan air mata haru atas apa yang diberikan oleh Verrel.

"Tapi tujuan aku ngelakuin ini semua cuman satu: Untuk buat kamu bahagia. Jadi, kalau tadi aku udah ucapin 'Happy Birthday', sekarang aku mau ucapin dan akhirnya aku bisa ngomong! 'Happy Anniversary' sayang ❤," pungkasnya. ️

(edh)