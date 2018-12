JAKARTA – Via Vallen menjadi salah satu penyanyi dangdut yang namanya tengah melambung tahun ini. Pada saat yang bersamaan pula, Via Vallen beberapa kali tersangkut kasus yang cukup membuatnya mengelus dada.

Bagaimana tidak, beberapa waktu lalu nama Via terseret dalam dugaan endorse kosmetik ilegal. Tapi, prestasi Via Vallen seolah membuktikan jika dirinya adalah seorang penyanyi yang tidak hanya menuai sensasi, namun prestasi.

Baru-baru ini telah beredar musik video dari single terbaru Via Vallen yang berjudul Selow. Lagu yang berirama reggae bercampur gendang dangdut tersebut membuat Via Vallen menjadi trending di situs berbagi video YouTube.

Via Vallen dengan lagu Selow-nya berhasil menempati posisi ke lima trending di YouTube. Musik video resmi dari lagu Selow yang dinyanyikan Via Vallen telah dibagikan sejak 4 Desember 2018 lalu. Meski baru 10 hari beredar di dunia maya, tapi video musik lagu terbaru yang dinyanyikan Via tersebut sudah ditonton lebih dari 9 juta orang.

Dari semua penonton yang menyaksikan musik video Via Vallen, ada sekira 230 ribu netizen yang memberikan jempolnya sebagai simbol menyukai. Di sisi lain ada sekira 15 ribu orang yang tidak menyukai video itu, yang ditandai dengan meng-klik tanda jempol terbalik.

Tidak cukup sampai di situ saja, para penggemar Via Vallen juga mengekspresikan kebahagiaannya lewat kolom komentar. Salah satu di antara penggemar Via bahkan ada yang mengajak netizen lainnya untuk menonton video musik Selow agar mencapai angka 10 juta kali tayangan.

“Yuk ah kawan gas pol rem blong, cara otw 10 jetong sampai nanti siang yo gaes,” tulis Ratih Sapitri dalam kolom komentar.

“Wow! Fell in love with lyrics and Via Vallen so much, love from India,” tulis seorang penggemar dari India.

Ria Ricis salah seorang vlogger pun turut memuji Via Vallen dalam kolom komentar, “Terbaiiqqqq,” tulis Ricis Official.

