JAKARTA - Aktris Sharena Delon diketahui sudah tak lagi mau menerima tawaran syuting sebagai bintang FTV. Istri dari Ryan Delon tersebut justru memilih untuk fokus mengurus kedua buah hatinya, Ryshaka Dharma Situmeang dan Sea Dedari Situmeang.

Selain sibuk mengurus anak di rumah serta menjalani bisnis yang ia bangun, wanita 35 tahun ini juga diketahui cukup banyak menerima endorse. Bahkan ia mengaku bahwa melakukan endorse produk membuatnya tak harus bekerja dari luar rumah.

"Mungkin juga ada faktor itu (endors) ya, maybe ya. Karena aku punya something yang aku bisa kerjakan di rumah aku enggak punya tuntutan lagi buat bekerja di luar, jadi of course everything works out sesuai yang aku plan gitu lho," ungkap Sharena saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa, 11 Desember 2018.

"Tadinya pun kalau enggak ngerjain Instagram, biar suami aku saja yang kerja, aku ngurus anak saja di rumah," sambungnya.

Seringnya ia menerima endorse, rupanya tak membuat ibu dua anak ini malu disebut ratu endorsment. Namun tak berarti dirinya selalu menerima setiap bentuk endorsan.

Maraknya produk palsu yang tak aman dikonsumsi rupanya tidak membuatny takut. Sebab, dirinya selalu memilih produk yang memiliki nomor BPOM.

"Enggak, aku sampai disebut ratu endorsment kok. Aku sih baik-baik saja selama produk itu halal, produknya aku tes aman, no problem sih, sah-sah saja sih," tuturnya.

"Mungkin lihat BPOM kali ya, abis itu aku cobain kalau buat aku so far so good aku enggak apa-apa promosiin tapi minimal BPOM deh pertahanan pertamanya. Minimal BPOM sama aku kayak buat product makanan atau kecantikan aku selalu minta difotoin isinya apa saja, komposisi apa saja," sambungnya.

Lebih jelasnya, Sharena juga menyatakan bahwa ada beberapa jenis barang endorse yang tak akan ia ambil. Salah satunya obat-obatan herbal, pelangsing, dan minyak bulus.

"Ada beberapa yang aku nggak ambil kayak minyak bulus aku nggak mau, kayak pelangsing kalau enggak herbal atau kalau nggak oke aku nggak berani soalnya kalau pelangsing yang bahaya bisa sakit banget dan nyeri ya jadi aku pilih-pilih juga," tandasnya.

(sus)