JAKARTA - Ernest Prakasa sempat menghubungi Gading Marten usai mendengar kabar dirinya digugat cerai Gisel. Hal itu diutarakan Ernest saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta (7/12/2018).

"Sempat, sempat WhatsApp Gading," ungkapnya.

Dalam pesannya, Ernest Prakasa sempat meminta maaf pada Gading Marten. Sebab saat kabar cerainya beredar, adegan cerai Gading-Giselle dalam film Susah Sinyal arahan Ernest disebut-sebut jadi salah satu kode perpisahan mereka.

"Sorry kalau film gue bikin orang jadi malah tambah mengkait-kaitkan," kata dia.

Ernest Prakasa sendiri sudah mengklarifikasi bahwa adegan cerai dalam film Susah Sinyal memang sudah termuat di skenario awal. Adegan tersebut bahkan sudah dipersiapkan jauh sebelum pemilihan Gading dan Giselle sebagai pemeran.

Namun selebihnya, Ernest tidak berbicara banyak dengan Gading Marten seputar perceraian. Sebagai rekan kerja, suami Meira Anastasia hanya memberikan dukungan moral serta harapan terbaik bagi Gading dan Giselle.

"Ya cuma kasih support saja, all the best," tutup Ernest Prakasa.

(aln)