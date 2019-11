SEOUL – Aktor tampan Jung Kyung Ho telah menemukan proyek berikutnya untuk tampil dalam drama When the Devil Calls Your Name. Aktor yang mengawali karier sejak tahun 2004 ini akan menjadi pemeran utama dalam drama tersebut.

Nantinya, Jung Kyung Ho akan memerankan Ha Lip, merupakan seorang komposer yang rela menjual jiwanya untuk menyembah setan demi kesuksesan yang diraihnya. Dia adalah komposer pertama yang mampu melampaui kapasitas musik manusia, hingga mendapatkan reputasi yang tak tertandingi dengan keuntungan hak cipta selama lima tahun.

Namun, di balik ketenarannya itu sebenarnya dia telah menjual jiwanya pada setan 10 tahun yang lalu. Suatu ketika, saat kontrak dirinya hampir habis, Ha Lip mulai berurusan dengan iblis dan mempergunakan hidupnya sebagai jaminan.

When the Devil Calls Your Name merupakan sebuah drama dengan genre melodrama. Bercerita mengenai seorang komposer ternama, yang telah menikmati kesuksesan di usia muda selama 10 tahun terakhir. Komposer itu rela menjual jiwanya kepada setan, sehingga dirinya harus berurusan dengan iblis sampai kontrak itu habis dan jiwanya kembali.

Rupanya komposer ini terlena dengan kesuksesan yang telah dicapainya, hingga dirinya mengambil langkah lain dengan melakukan pengambilan tiga salinan kontrak perdagangan jiwa orang lain, yang akan membuat jiwanya bebas. Jadi kini dia memulai permainan ini untuk seumur hidup dan menangkap jiwa yang akan menyelamatkannya.

Aktor ini ternyata sering tampil dalam film maupun drama sehingga namanya kini sudah tidak asing lagi. Jung Kyung Ho mengawali karier dalam drama berjudul You Will Know pada tahun 2004 silam. Sosoknya yang tampan menjadikan dirinya dipuja oleh banyak wanita, padahal dirinya sudah berusia 34 tahun.

Beberapa drama yang berhasil mendulangkan namanya seperti, Prison Playbook, Life on Mars, Falling For Innocence dan Heartless City. Kemampuan aktingnya dalam memerankan karakter membuat orang-orang sangat tertarik dengannya dan ingin melihat proyek berikutnya. When the Devil Calls Your Name direncanakan akan tayang pada paruh pertama tahun depan.

(sus)