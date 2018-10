LOS ANGELES - Meski sudah membintangi banyak film, tapi tak dapat dipungkiri jika karakter kapten Jack Sparrow adalah yang paling identik dengan Johnny Depp. Bagi publik, Johnny Depp adalah Jack Sparrow dan Jack Sparrow adalah Johnny Depp.

Meski sudah begitu melekat, tapi siapa sangka jika Johnny Depp sempat nyaris kehilangan perannya itu. Pasalnya, Disney sempat ingin mendepak mantan suami Amber Heart itu dari perannya sebagai Jack Sparrow.

Melansir Sindonews, Jumat (5/10/2018), Johnny sempat menuturkan bahwa Disney bahkan sempat ingin memecatnya karena gagal paham dengan cara Johnny mengintepretasikan sosok Kapten Jack Sparrow. Pemecatan itu hampir terjadi usai Johnny menampilkan tokoh itu di Pirates of the Caribbean pertama, The Curse of the Black Pearl, pada 2003.

“Disney membenci saya. Mereka memikirkan cara apa pun yang bisa mereka pakai untuk menyingkirkan saya, memecat saya. ‘Oh, kita harus membuat sub judul’. ‘Kami tidak mengerti Kapten Jack Sparrow. Apa yang salah dengannya?’ ‘Apa yang salah dengan tangannya?’ ‘Apa dia mabuk?’ ‘Apa dia secara mental idiot?’ ‘Apa dia gay?’” tutur Johnny.

Seksualitas Jack Sparrow diungkap dalam sebuah percakapan dengan Nina Jacobson dari Disney. Johnny yakin kalau dia kurang sopan dengan jawabannya.

“Ada seorang wanita bernama Nina Jacobson dari Disney pada saat itu dan dia menanyakan beberapa hal kepada saya dan kemudian bertanya, ‘Apa, Johnny? Apa dia gay?’ Tendensi saya, tentu saja, kurang sopan jadi saya bilang, ‘Nina, apa kamu tidak tahu kalau semua karakter saya gay?’ Itu mendadak mengakhiri obrolan itu. Dan, saya terus membentuk Jack dengan cara yang saya yakini adalah yang terbaik,” papar Johnny.

Johnny menuturkan, Disney seharusnya tahu apa yang harus diharapkan ketika mereka mengontraknya untuk peran itu. Dia menegaskan, Disney seharusnya menghormati visinya setelah mempercayainya untuk ikut serta.

“Saya bilang kepada mereka, ‘Lihat, kalian tidak tahu apa yang saya lakukan, pecat saya. Kalian mengontrak saya untuk melakukan sebuah pekerjaan dan memerankan karakter dan inilah yang ingin saya lakukan.’ Ini adalah pekerjaannya. Maksudnya, apa mereka belum melihat karya saya sebelumnya? Kalian mungkin mau melihatnya sebelum mengontrak seorang berandalan, bukan?” ujar Johnny.

Ketika Disney mengumumkan bahwa Johnny mendapatkan peran sebagai Kapten Jack Sparrow di Pirates of the Caribbean, banyak pelaku industri perfilman mempertanyakan langkah Disney itu. Apalagi, Johnny dikenal sebagai aktor yang tidak konvensional yang belum pernah bekerja di sistem tradisional Disney.

Namun, penampilan Johnny itu mendapatkan pujian dari para kritikus. Dia bahkan memenangkan penghargaan Screen Actor’s Guild Awards dan dinominasikan di Golden Globe dan Academy Awards untuk Aktor Terbaik. Itu adalah nominasi pertama yang pernah dia dapatkan selama kariernya. Hingga kini, Johnny telah menampilkan sosok Kapten Jack Sparrow di 5 seri Pirates of the Caribbean.

