View this post on Instagram

Annyeonghaseo! Kamu semua dapat salam nih dari Cha Eun Woo (@officialastro)👆🏻😍 . Siapa nih yang udah gak sabar mau ketemu dengan Cha Eun Woo? Tungguin ya, karena Cha Eun Woo akan datang ke malam puncak @indonesiantvawards 2018 lho. #ITA2018