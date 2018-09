JAKARTA - Ajang apresiasi tertinggi untuk dunia pertelevisian di Indonesia, Indonesian Television Awards (ITA) akan kembali digelar tahun ini. Memasuki tahun ketiga penyelenggaraannya, Indonesian Television Awards akan memberikan penghargaan kepada program televisi dan insan pertelevisian di Indonesia dalam 14 kategori penghargaan, yang terdiri dari 9 kategori program televisi, 4 kategori individu dan 1 kategori Person of The Year.

Mengenai penentuan seluruh nominasi dari 13 kategori yang ada, ajang Indonesian Television Awards tidak melakukan penentuan berdasarkan rating program. Namun, berdasarkan survey Top Of Mind pemirsa mengenai program televisi dan insan pertelevisian yang tayang dalam periode Juli 2017-Juni 2018.

(Baca Juga: Unggah Foto Kenakan Baju Terbuka, Ketiak Pamela Safitri Jadi Bahan Bully)

(Baca Juga: Unggah Foto Seksi di Labuan Bajo, Wulan Guritno Diperingati Netizen)





"Kalau untuk kategori ada yang berbeda untuk tahun ini, misalnya ada tambahan program weekend, lalu ada person of the year," ungkap Dini Putri selaku Director Programming and Production RCTI, usai konfrensi pers Indonesian Television Awards, di Hard Rock Cafe, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2018).

"Jadi ada beberapa nama di periode Juli 2017 sampai Juni 2018, namanya banyak muncul di dunia media bukan hanya karena dia di tv, tapi karena apayang mereka lakukan dibidangnya dia, jadi ada yang dari film, musik, dan dari tv. Jadi nama ini terpilih karena nama-nama ini nama itu banyam bergulir diperiode itu karena hasil yang mereka buat di dunia perfilman, musik, dan tv," sambungnya.

Mengenai penjurian sendiri, Indonesian Television Awards bekerja sama dengan Roy Morgan Research dengan melakukan survei kepada 1700 responden di 22 kota di 17 provinsi di Indonesia. Melalui survei langsung yang dilakukan ke penonton televisi, Roy Morgan Research dapat mengetahui program acara televisi apa yang menjadi favorit, dilihat dari top of mind. Bahkan penilaian terhadap masing-masing nominasi dilakukan dengan melibatkan masyarakag untuk menentuksn penerima penghargaan terpopuler.

Proses penjurian sendiri berlangsung mulai hari ini, 25 September 2018 hingga 24 Oktober 2018 mendatang. Bahkan vote kepada para nomine bisa dilakukan melalui akun sosial media Twitter, Facebook, dan Instagram.

"Penjurian dilakukan perhari ini. Dengan preskon ini, kita sudah merilis semua nominasi-nominasi dan pemirsa sudah mulai bisa memilih pilihannya mulai hari ini sampai dengan tanggal 24 Oktober kita tutup," paparnya.

"Karena kita butuh waktu untuk validasi data. Untuk memberikan suara, masyarakat bisa menggunakan media sosial. Kita akan pakai Twitter, Instagram dan Facebook. Kemudian websitenya sudah kita buka. Jadi semua pemirsa bisa memilih," sambungnya.

Berikut cara mendukung nomine pilihan pemirsa:

INSTAGRAM VOTE TUTORIAL

1. follow Instagram @indonesiantvawards

2. Pilih posting-an kategori untuk vote

3. Like posting-an tersebut

4. Vote dengan cara comment di posting-an kategori yang ada dengan format:

#VotelTA2018 KodeNominasi

5. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategorinya

6. Periode vote : 25 September 2018 (15.00 WIB) - 24 Oktober 2018 (pukul 23.59 WIB)

facebook VOTE TUTORIAL

1. Like fan page Indonesian TV Awards

2. Pilih foto kategori yang terdapat pada wall fan page

3. Vote dengan cara comment di foto kategori yang ada dengan format

#votelTA2018 KodeNominasi

4. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategorinya

5. periode vote : 25 September 2018 (15.00 WIB) - 24 Oktober 2018 (Pukul 23.59 WIB)

WEBSITE VOTE TUTORIAL

1. masuk ke www. indonesiantvawards. com

2. Klik "vote" yang terletak dibagian atas website

3. Klik VOTE WEB yang tertera dibawah photo nomine untuk mulai voting

4. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategorinya

5. periode vote : 25 September 2018 (15.00 WIB) - 24 Oktober 2018 (Pukul 23.59 WIB)

Hasil voting akan diumumkan pada acara Malam Puncak Indonesian Television Awards yang akan digelar pada Rabu 31 Oktober 2018. Acara malam puncak tersebut bahkan akan disiarkan secara langsung oleh RCTI dan MNCTV dari Studio 14 MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

(Fahru)