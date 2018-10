JAKARTA - Tepat pada 1 Oktober 2018, Via Vallen genap berusia 27 tahun. Dihari bahagianya itu, pelantun lagu Sayang ini pun ungkap rasa syukurnya dalam keterangan tulisan untuk foto yang diunggah pada akun Instagram pribadinya.

"Hw Lucky I am ☺️ Dear God, thankyou for everything 🙏🏻," tulis Via Vallen dalam akun Instagramnya.

Melalui foto itu, netizen juga tak ketinggalan berbondong-bondong mengirimi ucapan selamat ulangtahun yang ditulis pada kolom komentar. Banyak dari mereka yang mendoakan agar karir Via Vallen semakin sukses, serta bisa semua impian bisa tercapai.

"Selamat ulang tahun 😘 panjang umur ya , sukses terus karir nya , panjang rizki nya , semoga apa yg inginkan di umur skrng ini semua nya tercapai , sukses juga buat album kedua nya semoga lebih booming lagi yaa 🤗 terus berkarya dan ga ada halangan apapun demi karir nya. Sehat2 mbakVi, makin cantik,dewasa,dan segala gala nya . biglove ❤ dan semoga yang di semogakan tersemogakan oleh allah swt😉🙏," tulis komentar dari akun @riwil14_.

"Met milad via semoga dengan bertambahnya usia kamu semakin mampu memaknai arti hidup & semakin dewasa Amin Yarobalallamin," tambah akun @perdana.zidan_iksan.

Ucapan ulangtahun tak hanya datang dari warganet, rupanya pihak keluarga pun memberikan kejutan dihari bahagia pedangdut asal Jawa Timur itu.

Dilihat dari Instagram sang adik, Mella Rossa, ia mengucapkan selamat ulangtahun yang disertai dengan kejutan.

"Selamat Ulang Tahun tetehku tersayang,dan tersweet sepanjang hari😊. Semoga panjang umur sehat selalu dan do'a yang terbaik untukmu, Love u so much 👭," tulis adik Via Vallen dengan akun @mella_rossa08.

"Kasih kejutan buat teteh sepulang dari HK 🎉Alhamdulillah Sukses dan berjalan lancar meskipun harus menunggu 1 Jam di Kamar dengan keluarga, keseluruhannya Happy sekali 😘👭," tulisnya lagi.

(edh)