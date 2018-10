View this post on Instagram

Kejadian demi kejadian masih kami lewati, semua cara sudah kami coba, tapi masih terus kuat energi itu dan saya percaya kekuatan Tuhan lebih besar, ya Tuhan apa yg mereka mau dari kami ? Berat ujian dariMu kupasrahkan semua padaMu, Aku hampir putus asa, dan berat ketika melihat mereka yg tak tau apa2 hrs mengalami hal ini, hrs nya biar aku saja yg mengalami gangguan itu, hari demi hari clue yg di berikan semakin kuat tapi kami tak ada dendam dan niat membalas, aku maafkan dengan segala perbuatan nya, aku tak minta harta atau apapun padaMu yang aku pinta hanya JANGAN PISAHKAN KAMI saya percaya kuasa Tuhan lebih Dahsyat untuk menjaga keluarga kecilku, apapun yg menjadi jalanku aku ikut mau mu Tuhan, aku belajar ikhlas, jika aku hrs meninggalkan mereka, jagalah istriku dan anakku pertemukanlah kami dgn caramu, kuatkanlah aku dan keluarga semoga bisa melewati ini semua. Terima kasih teman2 yg sudah mendoakan tak henti untuk keluarga kami, tetaplah berpikiran postif kepada sesamamu ❤️❤️❤️