SEOUL – Tim produksi drama A Promise with the Gods akhirnya menambah deretan aktor yang akan bermain di dalamnya. Setelah Han Chae Young dan Bae Soo Bin, kini giliran Oh Yoon Ah dan Lee Chun Hee yang memastikan keterlibatan mereka.

Aktris The Undateables Oh Yoon Ah didapuk untuk memerankan karakter Woo Na Kyung, seorang pengacara dari keluarga miskin. Dia dikisahkan menyadari kemampuan akademisnya sejak kecil dan bekerja keras untuk meraih kesuksesan.

Woo Na Kyung merupakan teman Seo Ji Young (Han Chae Young) sejak SMA. Namun justru ‘pertemanan’ itulah yang nanti akan menjadi konflik utama dalam drama tersebut.

Di lain pihak, aktor Hello Monster Lee Chun Hee akan berlakon sebagai Song Min Ho, seorang pengusaha impor kayu keras. Ia merupakan sahabat sekaligus penggemar berat Seo Ji Young.

Keterlibatan aktris watak Oh Yoon Ah memang cukup dinanti dalam drama ini, mengingat ia cukup andal melakoni karakter protagonis maupun antagonis. Sebelum memutuskan terlibat dalam A Promise with the Gods, Oh diketahui menjadi bagian dari reality show Real Men 300. Ia tampil bersama Lisa ‘BLACKPINK’ dan aktor Kang Ji Hwan yang merupakan lawan mainnya dalam Incarnation of Money pada 2013.

Sementara bagi Lee Chun Hee, A Promise with the Gods akan menjadi proyek comeback setelah ia membintangi Hello Monster pada 2015. Proyek ini juga akan menjadi ajang reuni baginya dan Han Chae Young setelah 13 tahun silam beradu akting dalam Only You.

Seperti telah diberitakan Okezone sebelumnya, drama A Promise with the Gods bercerita tentang sepasang suami istri yang menyingkirkan etika dan moral mereka demi menyelamatkan nyawa anak mereka yang tengah sekarat.

Drama A Promise with the Gods dijadwalkan memulai masa tayangnya pada 24 November 2018, pukul 21.00 KST (19.00 WIB).

(SIS)