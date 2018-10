JAKARTA – Penyanyi muda, Ardhito Pramono bertandang ke Kantor Redaksi Okezone pada Senin 1 Oktober 2018. Dalam kedatangannya, Ardhito hadir guna mempromosikan single terbarunya berjudul Bitterlove. Setelah promosi lagu tersebut, Ardhito berencana akan merilis mini album pada Desember mendatang.

“Rencananya mau rilis mini album lagi nanti bulan Desember. Mau rilis 6 lagu sih kira-kira,” ungkap pria 23 tahun itu.

Lagu Bitterlove sudah dirilis oleh Ardhito sejak 17 Agustus lalu. Sejak perilisan, Ardhito mengaku sibuk promo-promo karyanya tersebut hingga hampir dua bulan setelah perilisan.

“Kesibukannya masih promo aja. Jadwal off air juga masih banyak. Promo untuk single ini masih jalan banget sih,” imbuhnya.

Karya masterpiece Ardhito kali ini ditulis dan dikomposisi sendiri olehnya. Dan ia memilih untuk mengusung genre jazz dan bossanova dalam lagu Bitterlove ini.

Menariknya, walau judulnya terlihat memiliki makna lirik yang menyedihkan, tapi Ardhito selaku penulis dan komposer lagu tersebut mengaku bahwa lagu ini jauh dari kaitan putus cinta.

“Ini lebih tentang diversity sih. Lebih ke persatuan antara insan yang mungkin sudah lama dipersatukan, seperti kakak dan adik, sepasang kekasih muda, suami dan istri, dan hubungan lainnya,” jelas Ardhito.

“Arah lagunya lebih kesitu sih. Lebih mengarah pada makna saling menghargai peran masing-masing,” tambahnya.

Sebelum merilis single Bitterlove di tahun 2018 ini, Ardhito sudah aktif merilis lagu di tahun 2017. Bahkan, dirinya tercatat telah merilis sebanyak dua mini album tahun lalu.

Mini album pertamanya bertajuk “Ardhito Pramono” dengan 5 buah lagu di dalamnya, seperti What Do You Feel About Me, Di Senayan, The Sun, The Bitterlove, dan I Placed My Heart. Mini album tersebut dirilis pada 4 Januari 2017.

Tujuh bulan setelahnya, tepatnya pada 18 Agustus 2017, Ardhito merilis mini album kedua yang bertajuk Playlist, Vol. 2. Sama seperti mini album perdananya, Ardhito juga merilis sebanyak 5 lagu di karya keduanya.

Beberapa lagu yang ada di mini album keduanya ialah seperti Perlahan Menghilang (Feat Joan Elizabeth), The Massage, Bulb, Tjumbuan Kasih Rimba Lara, dan I Can’t Stop Loving You.

Ardhito juga turut menyumbang suara untuk film Susah Sinyal. Dalam film karya Ernest Prakasa itu, Ardhito menyanyikan lagu berjudul Bila.

