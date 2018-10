JAKARTA - Model cantik Jennifer Bachdim lagi-lagi membuat publik dunia maya iri dengan unggahan terbarunya melalui instagram pribadi @jenniferbachdim. Ya, Jennifer Bachdim membagikan sebuah video singkat dengan sang suami, Irfan Bachdim dengan bercium.

Terang saja video yang diunggah dengan menggunakan slowmotion itu mendapat beragam tanggapan dari warganet. Tak sedikit warganet yang memberikan pujian pada pasangan ini. Bahkan, dengan video ciuman tersebut, warganet sukses dibuat iri.

Tak hanya itu, video tersebut juga disandingkan dengan adegan film Tarzan, lantaran latar tempat yang disuguhkan Jennifer Bachdim. Sementara, ada pula publik dunia maya yang berkomentar dengan tubuh sempurna yang dimiliki Jennifer Bachdim.

“😍😍😍😍so sweet ,bikin ane baper,” tulis @misslehaa.

“Wowww sweet bangettt😍😊😊,” tulis @intansari.24.

“Tarzan & Jane,” tulis @josepranata.

Seperti yang tampak dalam video, Irfan Bachdim yang tampak mengenakan celana hitam dan Jennifer yang mengenakan bikini, tak malu-malu membagikan adegan ciuman dengan sang suami. Dan yang menarik, video tersebut terekam dengan adegan slowmotion.

Belum lagi, latar video yang disuguhkan Jennifer dengan keindahan air terjun di belakangnya, seakan menyempurnakan unggahan video tersebut.

Walhasil video yang berdurasi singkat ini berhasil disukai 500 ribu lebih warganet. Dan beberapa selebriti juga ikut berkomentar, salah satu contohnya Karenina Sunny hingga Patricia Gouw.

“Omg love it! And your toned body yassssss Queen. (Omg suka banget! Dan tubuh eksotismu yaasssss Ratuuu),” tulis Karenina Sunny.



(kem)