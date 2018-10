JAKARTA – Malia Obama, putri sulung mantan presiden Amerika Serikat Barack Obama mencuri perhatian publik ketika terlihat tampil dalam video klip grup musik The New Dakotas.

Dalam penampilannya itu, Malia terlihat memainkan harmonika dan melakukan lipsync.

Kehadian putri Obama dalam video musik berjudul Walking On Air tersebut nampaknya berbuah manis bagi The New Dakotas.

Pasalnya, video tersebut mendapatkan pengunjung empat kali lebih banyak dari video-video milik mereka yang lainnya.

Lagu-lagu milik The New Dakotas memang belum terlalu familiar. Dalam aplikasi lagu Spotify, selain video musik yang menampilkan Malia, video mereka paling banyak didengar oleh 2000 orang.

Sementara itu, di YouTube, video mereka hanya disaksikan sebanyak 1500 orang.

Menurut situs web The Hill, para anggota band The New Dakotas ini tengah menempuh pendidikan di Harvard University, perguruan tinggi prestisius. Begitu juga Malia yang saat ini memasuki tahun kedua di Universitas yang sama.

Penampilan Malia dalam video musik Walking On Air ini membuat publik berdecak kagum.

Meskipun Malia adalah putri dari orang yang terkenal di dunia, namun ia dan sang adik, Sasha tetap bersikap sebagai warga biasa.

Malia Obama merupakan putri sulung pasangan Barack Obama dan Michelle Obama yang lahir pada 4 Juli 1998 di Chicago. Bersama sang adik, Sasha Obama, mereka termasuk dalam 25 remaja paling berpengaruh tahun 2014 versi majalah Time.

