Berita duka cita, telah berpulang sahabat kita musisi @araydaulay, Jumat 28 September 2018 pukul 01:30 di Bali. Penyebab meninggalnya Aray Daulay diduga infeksi paru-paru, “Kemarin dia mengeluh sakit dan pingsan,” Menurut sahabatnya, @diditsaad. Rencana jenazah akan dikebumikan hari ini di tpu muslim kepaon Kuta, Bali setelah ashar. . . Aray Daulay tercatat pernah tergabung dalam grup Plastik, Steven and the Coconut Trees, Ray D’ Sky serta Daddy and the Hot Tea. Aray baru saja merilis album solonya ‘Lagu Perjalanan’ (2018) di album ini terdapat lagu “Sunset”, komposisi klasik dari mendiang Imanez. . . Selamat jalan sahabat, Sunset di Bali akan mengantarkanmu pergi hari ini. Mohon doa temen-teman semua. Alfatihah. #araydaulay #riparaydaulay