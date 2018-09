View this post on Instagram

Pertama kali TIKET NONTON BERHADIAH!!! • Tukarkan tiket nonton arwah di ramayana yang berada di kota : 1. Jakarta 2. Depok 3. Samarinda 4. Bogor 5. Padang 6. Cilegon 7. Karawang 8. Makassar 9. Garut • Khusus untuk pembelian tiket di XXI / Cinema 21. Dengan syarat dan ketentuan berikut ; - Setiap pembelian 5 Tiket nonton film "ARWAH" tukarkan dengan Minyak Goreng 2L di Ramayana. - Setiap pembelian 10 Tiket nonton film "ARWAH" tukarkan dengan Beras 5KG di Ramayana. - Setiap pembelian 10 Tiket nonton film "ARWAH" mendapatkan diskon 50% Celana Denim dari A2T atau R-star di @ramayanadeptstore . • Promo ini berlaku 3 hari untuk 1000 pembeli pertama di hari pertama film "ARWAH" Tayang!!!! . Buruan HARI INI borong tiketnya dan tukarkan hadiahnya langsung di @ramayanadeptstore !!!