View this post on Instagram

• Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ Berita Duka Cita, Jakarta, 25 September 2018 Telah Berpulang Ke Rahmatullah Anak/Kakak/Suami kami tercinta Ridwan Zaelani bin (alm H. Dadang Zaelani) - Kakak dari Syahrini dan Aisyahrani Jenazah disemayamkan di: Rumah ibu Hajjah Wati Zaelani Pemuda Air Mancur Haur Jaya. Jl. Bitung 1 no 12 Rt 004/Rw 007 Kebon Pedes Tanah Sereal, Bogor. Mohon Di Bukakan Pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yg disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan semoga amal ibadah Almarhum diterima di sisi Allah SWT. Wassalamualaikum Wr.Wb Keluarga (alm) H. Dadang Zaelani. __________\__________ #PrincesSyahrini