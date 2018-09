JAKARTA - Belum lama ini, aktris cantik Sophia Latjuba memberikan ucapan ulang tahun pada anak pertamanya Eva Celia. Ucapan itu dibagikan oleh Sophia Latjuba melalui unggahan caption panjang sekaligus foto dirinya dan Eva Celia.

Foto tersebut memperlihatkan wajah dari ibu dan anak ini sembari mengumbar senyum. Sementara, Sophia Latjuba menuliskan rasa bahagianya untuk sang anak yang telah genap berusia 26 tahun.

Menurutnya, sang anak, Eva Celia telah membuat dirinya bangga lantaran tumbuh menjadi anak yang diimpikannya. Caption itu pun ditulis oleh Sophia Latjuba dengan bahasa Inggris.

"Untuk Virgo pertamaku, putri pertamaku yang mempunyai banyak kekuatan super: Selamat berusia 26 tahun! Semua kata tidak dapat menggambarkan seberapa besar aku menikmati 26 tahun perjalanan hidupku denganmu,” tulisnya.

“Dari detik kamu ada di perutku hingga sekarang, seperti perjalanan biang lalu dan aku tidak bisa mengucapkan seberapa besar rasa terimakasihku kepadamu karena membuatku menjadi ibu yang bangga,” sambungnya.

Baca Juga: Jefri Nichol Akui Bosan Selalu Dipasangkan dengan Amanda Rawles

Tidak hanya sampai itu, kekaguman Sophia Latjuba pada Eva Celia kembali berlanjut ketika ia mengungkapkan bahwa Eva Celia lebih dari anaknya. Dimana Eva mampu menjadi sahabat hingga setia menemaninya.

"Terimakasih karena menjadi wanita muda yang penuh semangat dan berjiwa kritis, sensitif, pintar dan jiwa penyayang yang selalu ingin mengubah dunia. Terimakasih karena telah menjadi sahabat terbaikku, gadis yang bisa aku ajak tertawa sepuasnya, berbagi selera humor, gadis yang bisa membuatku optimis tapi juga rewel, gadis yang membuatku berkembang menjadi orang yang lebih baik dan sebagai seorang ibu,” tukasnya.

Sementara itu, warganet yang melihat unggahan tersebut lantas banyak yang berkomentar. Tak sedikit dari mereka langsung syok melihat usia dari Eva Celia.

Bahkan warganet banyak yang tak menyangka jikalau usia dari Eva Celia adalah 26 tahun. Justru warganet mengira usia Eva Celia masih menginjak angka 22 tahun.

“Kirain masih 22/23😩😩😩awet muda bangetttt,” tulis @819970_.

“26 ??? 😱😱 @evacelia kelahiran tahun 92 mbak? 😊😊 @sophia_latjuba88,” tulis @akhyarmuhayar.

“Ga nyangka yah udah 26th gadisnya...,” tulis @efi_herbal.nasa.

Baca Juga: Sosok "Wanita Gembrot" Jadi Penyebab Syahrini Belum Menikah

Sebagaimana diketahui, Eva Celia merupakan anak dari perkawinan pertama Sophia Latjuba dengan Indra Lesmana. Eva Celia pun tumbuh menjadi seorang anak yang mengikuti jejak dari Sophia Latjuba hingga terjun sebagai penyanyi.

Bahkan sebelum menjadi penyayi, Eva Celia pernah mengecap dunia akting ketika berusia 8 tahun. Kini, Eva mantap menjadi penyanyi dan memiliki album yang dirilis pada 2016 lalu dengan tajuk And So It Begins.

(edi)