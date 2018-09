JAKARTA - Youtuber asal Korea Selatan, Hari Jisun rupanya mengungkapkan rasa kekecewaannya usai tampil dalam sebuah program acara yang dipandu oleh Deddy Corbuzier. Sontak hal tersebut sampai ke telinga Deddy Corbuzier, sehingga Deddy pun bereaksi dengan ungkapan kekecewaan Jisun.

Kendati begitu, Hari Jisun kembali memberikan klarifikasi mengenai kekecewaannya melalui youtube pribadinya yang diunggah belum lama ini. Jisun pun menjelaskan secara gamblang ketika ia mulai ditawari untuk masuk dalam program tersebut hingga akhirnya syuting.

Dalam video tersebut, Jisun memulai dengan menyapa para penggemarnya atau viewersnya di YouTube.

“Hari ini saya mengklarifikasi hal yang terjadi di Hitam Putih. Yang pertama saya mau minta maaf pada viewers yang suka dengan video Jisun. Kalian semuanya tampak menikamati video saya. Tapi setelah tampil di Hitam Putih, saya pernah bikin video berisi perasaan saya,” kata Hari Jisun melalui video Youtube.

“Tapi kemarin malam saya baru nonton video yang mas Deddy menyalahkan saya. ‘Jisun why don’t you tell the truth?’ Jisun kita tetap melarang tapi ibu tetap makan,’” sambungnya.

Lebih lanjut, Jisun kembali menambahkan bila saat ditawari pada program tersebut, ia tidak ingin meladeni makan dengan cara lomba makan. Tetapi hal tersebut diluar dugaan hingga akhirnya ia masuk dalam segmen yang memakan mie dengan 500 cabai.

“Oke saya akan jelas semua kenapa saya merasa ditipu dan kecewa setelah syuting. Sebelum ikut syuting saya tanya lagi dan lagi tentang konsep program Hitam Putih. Kepada tim kreatif, karena saya baru pertama kali ikut program tv, jadi saya mau ikut program yang cocok dengan saya. Waktu itu saya bilang. Saya tidak mau ikut kalau konsep program lomba makan, karena saya tidak suka lomba makan,“ paparnya.

“Jadi saya percaya dan ikut program tapi ternyata programnya langsung dimulai dengan lomba makan mi abang adek pakai cabai 500," ungkapnya.

Tidak hanya sampai disitu, ibunya pun yang juga berada dalam acara tersebut juga ikut makan pedas. Yang sebelumnya, tim kreatif telah melarang sang ibunda Hari Jisun untuk makan. Tetapi dari penuturan Hari Jisun, ibundanya ingin bersungguh-sungguh ingin tampil di televisi.

“Ibu bilang tetap makan karena ingin menunjukkan dia bersungguh-sungguh tampil di tv,” katanya lagi.

Selain itu, kekecewaan Jisun dalam vidro itu berlanjut ketika ia juga diminta untuk mengenakan Hanbok Korea. Padahal ia menjelaskan telah mempersiapkan pakaian untuk syuting tersebut.

Hanbok yang dikenakan oleh Jisun pun juga sempat dikomentari oleh beberapa temannya yang dianggap kurang bagus.

Dan yang terkahir, Jisun kembali menyinggung soal profesinya sebagai seorang youtuber bukan selebgram. Padahal dalam acara talkshow itu, ia diperkenalkan sebagai seorang selebgram.

(edi)