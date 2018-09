LOS ANGELES - Aktris Angelina Jolie memilih The Kept sebagai proyek akting selanjutnya. Pada Selasa (18/9/2018), Variety melaporkan, kepastian itu datang selang 3 minggu setelah dia merampungkan syuting Maleficent 2 di London, Inggris.

The Kept akan menjadi proyek layar lebar terbaru Jolie, setelah pada 6 Agustus silam resmi mundur dari Come Away. “Dia (Jolie) menelefon produser Come Away dan mengatakan harus mundur dari proyek itu. Tak ada yang tahu alasannya,” kata seorang sumber seperti dilansir dari The Sun, pada Agustus silam.

Baca juga: Sidang Kasus Narkoba Kembali Digelar, Asisten Roro Fitria Jadi Saksi

Padahal, menurut sumber tersebut, persiapan film Come Away sudah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir. “Sekarang, siapa yang akan menggantikan Jolie dalam proyek tersebut masih menjadi tanda tanya," imbuh sumber tersebut.

Sementara itu, The Kept diadaptasi dari novel berjudul serupa karya James Scott yang dirilis pada 2014. Kisahnya bersetting di pinggiran Kota New York pada musim dingin tahun 1987. The Kept berkisah tentang seorang ibu yang menemukan suami dan keempat anaknya tewas terbunuh di rumah mereka.

Untungnya, dia menemukan salah satu anak lelakinya berhasil selamat dari tragedi tersebut setelah bersembunyi dari kejaran sang pembunuh. Bersama sang putra, ibu itu kemudian membalaskan dendamnya dan kembali memburu sang pembunuh.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, belum diketahui kapan persisnya syuting The Kept akan dimulai oleh Imperative Entertainment. Namun yang pasti, rumah produksi itu saat ini masih disibukkan dengan penggarapan The Mule yang disutradarai dan diproduseri oleh Clint Eastwood.

Baca juga: Benedict Cumberbatch dan Sophie Hunter Tak Sabar Menunggu Anak ke-3

Keberadaan The Kept, setidaknya bisa menjadi pelipur lara bagi Jolie yang selama 2 tahun terakhir berjibaku dengan kasus perceraian dan perebutan hak asuh keenam anaknya dengan Brad Pitt. Bahkan untuk mempercepat semua proses itu, Jolie diketahui menggandeng Samantha Bley Dejean menjadi kuasa hukum terbarunya.

Kepada People, seorang sumber mengatakan, Dejean yang kesehor sebagai pengacara perceraian di Amerika Serikat itu mewakili Jolie di pengadilan sejak Agustus silam. “Saat ini, Jolie fokus untuk memperbaiki keluarganya. Dia akan mendukung sepenuhnya rekonsiliasi keenam anaknya dengan sang mantan suami, Brad Pitt."

(SIS)