Alhamdulilah.. Semoga menjadi anak yang sholeh dan bermanfaat bagi orang lain, bisa membanggakan dan membawa orang tuanya ke surga. Amin. Ntah kenapa rambut kamu lurus nak. Padahal deddy uda bayangin kamu kribo biar tidur ga perlu bantal lagi. Mirip siapa?