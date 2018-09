View this post on Instagram

Press conference LIAM DAN LAILA. para cast, sutradara dan producer on stage interview bersama para rekan-rekan media yang hadir. . . Tayang 4 Oktober 2018. Tayang 4 Oktober 2018. Tayang 4 Oktober 2018. di bioskop seluruh indonesia. - #liamdanlaila #mahakaryapictures #filmindonesia #filmindonesia2018 #filmindo #movie #movie2018 #indonesiamovie #indonesia #indonesiafilm #indonesiafilmcrew #filmnasional2018 #filmnasional #filmindonesia #filmsumaterabarat #filmminangkabau #minangkabau