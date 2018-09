JAKARTA – Presiden Joko Widodo belum lama ini melakukan kunjungan ke Korea Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi dipertemukan dengan boyband asal Negeri Ginseng itu, yakni Super Junior.

Dalam momen tersebut, Jokowi sudah nampak akrab dengan para member Super Junior. Tak hanya foto bersama, Jokowi yang didampingi Ibu Negara pun mengajari 7 member boyband tersebut untuk melakukan goyang dayung.

Ternyata bukan hanya Jokowi, namun putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka juga terkena demam boyband Korea. Hal itu diketahui dari bebarapa unggahan Gibran di akun Instagram usaha kulinernya.

Melalui Twitter @Chilli_Pari, akun bisnis kateringnya, Gibran terlihat membalas mention dari pengguna twitter lainnya. Uniknya, di beberapa mention yang ia terima, suami dari Selvi Ananda ini membalas dengan menuliskan penggalan lirik lagu hits Super Junior, Sorry Sorry.

Sorry Sorry Sorry Sorry

Naega naega naega meonjeo

Nege nege nege ppajyeo

Ppajyeo ppajyeo beoryeo baby https://t.co/ZL1r15ln6X— CHILLI PARI CATERING (@Chilli_Pari) September 11, 2018

“Gara2 mas Gibran saya jadi emosi di Twitter dan menunda 10 menit saya untuk ngepost marah-marah dan enggak jadi ngerjain tugas ☹. Mudah terbawa emosi soalnya,” tulis salah seorang pengguna Twitter.

“Sorry Sorry Sorry Sorry Naega naega naega meonjeo Nege nege nege ppajyeo Ppajyeo ppajyeo beoryeo baby,” tulis Gibran di status twitternya, Selasa (11/9/2018).

Akun fanbase #IKONic Indonesia terbesar yg resmi apa ya? pengen bikin kardus markobar versi IKON fanbase— IG: @markobar1996 (@markobar1996) September 10, 2018

Ayah satu anak itu pun kembali menulis sebuah status mengenai boyband Korea di Twitter bisnis martabaknya. Kali ini, dia terlihat mengagumi boyband iKON. Bahkan, pria yang terlihat pendiam ini berencana untuk membuat kardus martabak edisi iKON.

“Akun fanbase #IKONic Indonesia terbesar yg resmi apa ya? pengen bikin kardus markobar versi IKON fanbase,” tulis Gibran, Senin (10/9/2018).

Rencana tersebut pun seakan didukung oleh para pengguna Twitter, khususnya penggemar boyband iKON. Bahkan, ada pula warganet yang berharap agar martabak milik Gibran menarik hati agensi iKON, YG Entertainment.

“Kalau beneran ada kolaborasi, semoga semua outlet ada ya mas. Kebetulan ultah saya sama aniv iKON di tanggal yang sama. Kalau ada saya bakal beli martabaknya,” ujar salah satu pengguna Twitter.

“Semoga martabakmu dilirik pemilik YG Entertaiment," sahut warganet lainnya.

