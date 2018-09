View this post on Instagram

🌿.. Sy lebih nyaman punya badan seperti ini bebas bergerak dan yg penting sehaaaat ...bersyukur punya badan yg stabil dan ga perlu olah raga ... Tp sadar kok betapa pentingnya olah raga ... cuma ya malesnyaaaa. Makanya jaga nutrisi ... vitamin dan apa yg kita makan tiap hari itu penting ... yg blm pernah melahirkan jangan brisik ya ... Kl punya badan kurus syukurin aja - tar beda Kl punya anak badan Jd melar melar .. gemuk ga turun2 nyesel deh ...ga gampang lo nurunin berat badan tanpa olah raga .. makanan Indonesia uenak2 POL .. banyak kan godaan .. ... positive .. yg penting suami senang.. suami Happy ... anakku jg complain Kl mamanya badan nya jelek ... Jd ya Sy sbg ibu pengen nya Jd kebanggaan anak d sisi yg Sy mMpu dong ...istri Pk baju apa aja Msh oke ... aku sudah tua ... Tp ga mau gemuk ... Jd jangan d bahas negative .. ini pilihan kU dan suami hahaha Kl kalian ga suka ya ... urusan mu .. apa yg Sy makan Sy jaga kebersihan- nutrisi - dAn diet sesui golongan darah aja ... Jd Kl yg nyangka Sy anoreksia ya ... otaknya kurang wawasan kali ya 🤨 maaaf ... yg artis gemuk d hina ... artis kurus d hinaaaa ... Kasiaaaan ... nanti kesibukan ngurusin orang .. d instagram yg ada malah rugi waktu lho... julit pasangannya karma ... mulut mu harimau mu ... auuuuum ... yuk positive thinking ... inget ya .. hidup itu musti positive ... pasti Jd orang sukses deh 🙏