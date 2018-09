LOS ANGELES – Musisi asal Inggris Elton John mengungkapkan sebuah pesan sebelum ia tampil untuk mempersembahkan penampilannya kepada Mac Miller. Elthon menyanyikan “Don’t Let The Sun Go Down On Me” pada upacara perpisahan Miller.

Elthon mengungkapkan “Mac, dimanapun kamu berada, saya berharap kamu bahagia sekarang”. Saat itu Elthon mendedikasikan lagu tersebut untuk Miller saat upacara perpisahannya di Allentown, Pennysylvania pada Sabtu malam, 8 September.

Diketahui Mac Miller meninggal dunia secara mengejutkan pada 7 September kemarin. Banyak dari para selebritas serta penggemar yang terkejut dengan berita kematiannya.

Sebelum menyanyikan “Don't Let the Sun Go Down on Me”, Elthon memberi tahu penonton bahwa dia ingin mendedikasikan lagu ini untuk Miller.

“Tidak dapat dibayangkan bahwa seseorang seperti Anda yang memiliki begitu banyak bakat dapat melakukan itu,” katanya. “Saya ingin menyampaikan semua cinta dan harapan terbaik kami kepada orang-orang yang dicintainya, keluarganya, teman-temannya. Dan Mac, di mana pun Anda berada, saya harap Anda bahagia sekarang,” tutupnya.

- Baca Juga: Elton John Tampil di Resepsi Makan Siang Pernikahan Pangeran Harry dan Meghan

Bukan hanya Elthon yang memberikan penghormatan kepada Miller, adapula Childish Gambino (Donald Glover) juga ikut memberikan penghormatan tulus kepada teman sesama rappernya.

”Aku orang yang sangat sensitif ... tapi Mac Miller ini membuatku marah,” katanya. “Dia sangat baik. Dia orang yang paling manis, dia sangat baik,” ungkapnya lagi.

Seperti telah diberitakan Okezone sebelumnya, Mac Miller ditemukan tewas di kediaman pribadinya di Los Angeles, pada Jumat (7/9/2018) waktu setempat. Dugaan sementara, penyebab kematian mantan kekasih Ariana Grande itu akibat overdosis obat-obatan.

“Malcolm McCormick yang dikenal dan dipuja sebagai Mac Miller oleh para penggemarnya, tewas secara tragis pada usia 26 tahun,” ungkap perwakilan keluarga dalam keterangan resminya seperti dilansir dari The Rolling Stone, Sabtu (8/9/2018).

Ia menambahkan, “Mac Miller adalah cahaya terang bagi keluarga, teman, dan penggemarnya. Terima kasih atas doa kalian. Tolong hormati privasi kami.”

(edh)