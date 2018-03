LOS ANGELES – Elton John akan merilis dua album baru sekaligus bulan depan. Dua album bertajuk “Revamp” dan “Restoration” itu dipastikan pantas untuk dikoleksi, bukan hanya karena itu adalah album Elton John, tapi juga karena banyaknya musisi dunia yang terlibat.

John telah mengumumkan jika dia menggandeng penyanyi-penyanyi besar dan masa kini untuk hadir di albumnya. Tak tanggung-tanggung, penyanyi besar seperti Coldplay hingga Ed Sheeran telah setuju ikut terlibat di album John.

“Revamp” akan menjadi album John yang berisi suara Mary J. Blige, Alessia Cara, Coldplay, Miley Cyrus, Florence and the Machine, Lady Gaga, The Killers, Mumford and Sons, Pink, Demi Lovato, Ed Sheeran, Queens of the Stone Age, dan Sam Smith. Semuanya akan berkolaborasi dengan John menyanyikan kembali lagu-lagu hitsnya.

Sedangkan “Restoration” akan menampilkan Dierks Bentley, Rosanne Cash, Emmylou Harris, Miley Cyrus, Vince Gill, Miranda Lambert, Little Big Town, Maren Morris, Kacey Musgraves, Dolly Parton, dan banyak lainnya. Mereka akan lebih banyak mengcover lagu John dengan nuansa country.

“Kami punya dua album yang benar-benar berbeda. ‘Revamp’ bernuansa pop dan ‘Restoration’ lebih ke country. Ya Tuhan, kami punya begitu banyak artis bagus yang menyanyikan kembali lagu kami. Ini luar biasa,” kata John dalam pernyataan resminya seperti dilansir E! Online, Jumat (16/3/2018).

John mengaku dia meminta sendiri artis-artis di atas untuk mau berkolaborasi dengannya, menyanyikan ulang lagu-lagu populernya. Meski tak semuanya bisa diajak, tapi sebagian besar artis bersedia meramaikan “Revamp”.

“Di ‘Revamp’, aku menulis daftar orang-orang yang kusukai (untuk diajak kolaborasi) dan meminta mereka. Secara mengejutkan, sebagian besar dari mereka bilang ya. Dan kami memiliki kru eklektik yang menakjubkan,” terang John.

Dalam proses penggarapan kedua albumnya, John kembali bekerja sama dengan penulis lagu lamanya, Bernie Taupin. Menurut John, sentuhan Taupin sangat terasa di “Restoration”, sementara “Revamp” lebih seperti proyeknya.

“’Restoration’ lebih seperti proyek Bernie. Dia adalah fans berat musik country. ‘Revamp’ adalah proyekku. Dia muncul dengan daftar penyanyi country luar biasa, baik yang baru maupun yang sudah legenda,” lanjut John.

“Revamp” dan “Restoration” sama-sama akan dirilis pada 6 April mendatang. “Revamp” diproduksi oleh Island Records, sementara “Restoration” oleh Universal Music Group Nashville.

