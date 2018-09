NEW YORK – Cardi B akhirnya buka suara terkait pertengkarannya dengan rapper Nicki Minaj dalam pesta Harper’s Bazaar Icons, di Plaza Hotel, New York, pada 7 September 2018. Dalam unggahannya di Instagram, pada 8 September 2018, Cardi B membeberkan keburukan pelantun Anaconda tersebut.

“Kali ini, aku akan membiarkanmu! Aku membiarkanmu menyindirku. Aku biarkan kau berbohong padaku. Tapi bagaimana bisa kau mengancam artis lain seperti itu?” ujarnya membuka unggahan tersebut.

Ibu satu anak itu kemudian mengungkapkan, Nicki Minaj mengintimidasi musisi lain agar tak berkolaborasi dengannya. “Kau bilang apa? Akan memusuhi mereka, kalau bekerja sama denganku? Kali ini, aku biarkan kau berbicara apa saja tentang aku,” ujarnya.

“Tapi kalau kau mengaitkan masalah ini dengan putriku dan statusku sebagai ibu, maka kau akan berhadapan denganku. Aku bekerja keras untuk mendapatkan semua ini. Jadi aku tak akan membiarkan siapapun merusak kesuksesanku!!!” ungkap Cardi B.

Cardi menyebut, Nicki Minaj hanya musisi yang berbicara omong kosong dalam setiap lagunya. Namun dalam kehidupan nyata, dia hanyalah seorang pengecut. “Semua omong kosong ini hanyalah hiburan semata!”

Berdasarkan laporan TMZ, pertengkaran kedua rapper itu bermula ketika Cardi B terlihat mendekati meja Minaj dan menyapanya. Namun pembicaraan itu berubah menjadi panas ketika Cardi berusah mengonfirmasi 'gosip' yang disebarkan Minaj.

Melihat pembicaraan itu tak kondusif, tim keamanan Minaj berusaha menghentikan pelantun Bodak Yellow tersebut. Namun ketika Cardi tak mendapatkan respons yang diinginkannya, ia melemparkan sepatu ke meja Minaj dan mendekatinya secara agresif.

Nicki Minaj and Cardi B getting it lit at fashion shows . pic.twitter.com/BTTPv6M9Su— DJ Akademiks (@IamAkademiks) September 8, 2018