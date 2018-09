SEOUL – Gaon Chart, tangga lagu dari Korea Selatan merilis hasil penjualan lagu dan album untuk pecan lalu, pada Kamis (6/9/18). Bersamaan dengan perilisan data penjualan minggu lalu, Gaon Chart juga merilis daftar grup yang mendapatkan sertifikasi dari penjualan bulan Agustus lalu.

Dari data yang dirilis, tampak nama dua grup yang debut di tahun 2015, yakni Twice dan Seventeen. Keduanya tercatat mendapatkan sertifikasi platinum dari hasil penjualan album mereka di bulan Agustus.

Merujuk data Gaon Chart, sertifikasi platinum diberikan kepada Twice untuk album mereka yang bertajuk ‘Summer Nights’. Sementara itu, sertifikasi platinum diberikan kepada Seventeen untuk album terbaru mereka, ‘You Make My Day’.

Sertifikasi platinum ini berikan kepada Twice dan Seventeen karena kedua grup berhasil meraih penjualan sebanyak lebih dari 250 ribu kopi album.

Dengan data terbaru ini, maka ini menjadi kali kedua bagi Nayeon cs dalam meraih sertifikasi platinum dari Gaon Chart. Sebelumnya album mereka yang bertajuk ‘What is Love?’ sudah mendapatkan sertifikasi platinum terlebih dahulu, pada 8 Juni 2018.

Sementara, ‘You Make My Day’ menjadi album perdana milik Seventeen yang berhasil meraih sertifikasi platinum.

Selain Twice dan Seventeen, Wanna One, BTS, EXO-CBX, NCT 2018, dan GOT7 juga masuk dalam daftar penerima sertifikat Platinum dan Million. Namun sejauh ini, baru BTS yang mendapatkan sertifikat Million lewat penjualan album ‘LOVE YOURSELF: Tear’.

Seperti diketahui, sejak awal tahun 2018 Asosiasi Industri Konten Musik Korea (KMCIA) menerapkan sistem baru untuk penjualan album fisik dan digital. Sertifikasi yag diberikan Gaon Chart terbagi atas tiga kategori: Album, Unduhan, dan Streaming.

Sertifikat Platinum diberikan apabila penjualan album fisik seorang musisi meraih 250.000 kopi. Sementara sertifikat Million untuk penjualan 1 juta kopi album fisik. Untuk kategori Unduhan, sertifikat Platinum akan diberikan apabila lagu diunduh sebanyak 2,5 juta kali.

Sementara sertifikat Million diberikan bila mencapai 10 juta unduhan. Sedangkan kategori streaming mencakup 100 juta untuk Platinum dan 1 miliar untuk Million.

