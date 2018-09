LOS ANGELES - Para bintang Star Trek: The Next Generation berkumpul kembali setelah 24 tahun penayangannya. Melansir Comicbook, Rabu (5/9/2018), hampir semua aktornya hadir dalam reuni tersebut.

Hal itu diketahui dari unggahan Marina Sirtis si pemeran Letnan Deanna Troi lewat Twitter, pada 3 September 2018. Dalam foto itu, Sirtis tampak berpose dengan LeVar Burton (Geordi LaForge), Gates McFadden (Beverly Crusher), Patrick Stewart (Jean-Luc Picard), Brent Spiner (Data), dan Michael Dorn (Worf).

Baca juga: Agensi Bantah Goo Hara Tewas Akibat Overdosis Obat-obatan

Namun dalam foto reuni para bintang Star Trek itu tak terlihat Jonathan Frakes si pemeran William Riker. Tak diketahui alasan ketidakhadirannya, namun Comicbook mengklaim hal itu karena sang aktor tengah disibukkan dengan syuting Star Trek: Discovery di Toronto, Kanada.

Sekadar informasi, musim kedua Star Trek: Discovery mulai menjalani syuting pada April 2018. Musim kedua yang terdiri dari 13 episode itu akan mulai tayang di CBS, pada Januari 2019. Selain Frakes, Star Trek: Discovery 2 juga akan diperankan oleh Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Shazad Latif, dan Anthony Rapp.

Selain itu, reuni tersebut terjadi setelah CBS mengonfirmasi bahwa Patrick Stewart akan kembali berperan sebagai Jean-Luc Picard dalam seri terbaru Star Trek. Sayang, CBS masih enggan membeberkan detail seri terbaru Star Trek tersebut.

“Aku terkejut, terpana, dan benar-benar tidak percaya dengan pengumuman itu. Aku tak pernah membayangkan audisi bersama Paramount membawaku pada semua ini dan di sinilah aku sekarang,” katanya.

Baca juga: Gara-Gara Kasus Manipulasi Chart, DJ Shaun Alami Tekanan yang Besar

Lebih lanjut Stewart mengatakan, serial Star Trek: The Next Generation rampung setelah 7 tahun dengan 178 episode. “Aku selalu bangga dengan apa yang telah kami kerjakan. Semua itu adalah kerja keras dengan jadwal syuting yang sangat panjang. Sekarang saatnya Jean-Luc Picard kembali!”

Serial televisi Star Trek: The Next Generation yang diciptakan oleh Gene Roddenberry tayang sepanjang periode 1987 hingga 1994. Setelah penayangannya rampung, para aktor serial itu hijrah ke proyek Star Trek lainnya. Dimulai dari Star Trek Generations (1994) kemudian Star Trek: First Contact (1996) dan dilanjutkan dengan Star Trek: Insurrection (1998) serta Star Trek: Nemesis (2002).

(SIS)