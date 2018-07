JAKARTA – Terpilihnya penyanyi dangdut Via Vallen sebagai penyanyi Theme Song Asian Games menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Nampaknya hal tersebut menarik bagi pengamat musik Aldo Sianturi untuk berkomentar.

“Pemilihan Via Vallen sebagai penyanyi lagu resmi Asian Games ini berdasarkan forum. Forum tersebutlah yang memutuskan dan memilih. Kita sama-sama tahu, ketua panitia Asian Games yakni Erick Thohir itu sangat dekat dengan olahraga, dia punya Inter Milan, basket, jadi memang semua spiritnya dalam satu frekuensi yang sama,” ujar Aldo Sianturi ketika dihubungi Okezone melalui sambungan telefon, Rabu (4/7/2018).

Aldo juga mengatakan bahwa pemilihan Via sendiri disesuaikan dengan konsep dari Asian Games. Cara vokal dan pembawaan Via saat menyanyikan lagu yang berjudul Meraih Bintang dipercaya dapat membakar semangat dalam suasana kompetisi yang sehat.

“Ini kan Asian Games sebagai salah satu aktivitas yang memang berlandaskan sportifitas dan pastinya secara tempo lagu ini dinamis. Dari slow kemudian beat terus ke upbeat. Ini sudah menjadi pakem turun temurun dalam acara yang sifatnya besar,” lanjutnya.

Menanggapi soal Theme Song Asian Games 2018 sendiri, Aldo merasa jika lagu Meraih Bintang sudah begitu cocok dengan tema acara tersebut. Pay selaku pencipta lagu Meraih Bintang pun tak diragukan lagi kualitasnya.

“Pastinya lagu tersebut sudah cocok karena itu kan dibidangi oleh pelaku-pelaku musik yang memang mumpuni pasti sudah dirumuskan mengikuti background dan juga goals-nya dari pada penulisan naskah maupun lagunya,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kehadiran Via sebagai satu-satunya penyanyi dangdut yang membawakan lagu resmi Asian Games 2018 mencuri perhatian publik. Pro dan kontra seputar pemilihan Via Vallen sebagai penyanyi lagu resmi ajang tersebut masih begitu ramai di masyarakat.

Terlepas dari adanya pro dan kontra mengenai sosok Via Vallen yang menyanyikan lagu resmi Asian Games 2018, ternyata lagu Meraih Bintang ini mampu menembus urutan kedua trending topic di YouTube. Meskipun, lagu tersebut baru tiga hari dirilis dan sudah ada lebih dari 2.3 juta viewers yang menonton video klip Via Vallen menyanyikan lagu Official Theme Song Asian Games 2018.

