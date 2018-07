JAKARTA - Seorang wanita bernama Mita meminta maaf kepada Deddy Corbuzier lantaran telah menyebarkan foto ciuman bapak satu tersebut bersama sang kekasih, Sabrina melalui akun Instagram pribadinya.

Sembari menangis, netizen yang memiliki akun @mitalamtia mengakui kesalahannya, dan memohon agar Deddy Corbuzier bisa memberi maaf atas tindakannya ketika menyebarkan foto ciuman itu kepada salah satu akun gosip.

"@mastercorbuzier @sabrinachairunnisa_ Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat, saya salah @sabrinachairunnisa_ , maaf atas segala masalah ini, saya janji tidak akan mengulangi hal seprti ini lagi, ini pelajaran terbesar dalam hidup saya 🙏," tulis Mita.

"Saya sudah sangat diluar batas menginfokan informasi yang saya sendiri tidak kenal secara pribadi dengan @sabrinachairunnisa_ hanya pernah 1 sekolah tapi kebetulan ga pernah sekelas dengan beliau @sabrinachairunnisa_," lanjutnya.

Melalui video permintaan maaf itu, netizen yang lain pun langsung membanjiri kolom komentar. Banyak dari mereka yang memberikan nasihat agar Mita tidak lagi mengurusi hidup oranglain.

"Buat pelajaran Mba, mungkin mba memang suka gosip tapi g semua orang suka digosipin," tulis akun @kristaprilio.

"Semoga kasus ini ga berakhir hanya dengan permintaan maaf saja, semoga segera diproses secara hukum," tambah akun @muhamaddzaky12.

Seperti diberitakan sebelumnya, Deddy Corbuzier telah mengunggah beberapa percakapan Mita dengan salah satu akun gosip. Tidak main-main, mantan suami Kalina Oktarani itu akan mengusut tuntas kejadian yang menimpanya ini.

"@mitalamtia hello Mita... SLIDE KE KANAN... Beberapa saat yang lalu.. Foto saya masuk ke akun @lambe_turah dan anda mengambil nya dari sebuah akun yang saat itu Di LOCK.. That's legally wrong.. Dan kalau anda pikir saya DIAM SAJA.. U wrong again... Saya hanya bicara bila saya sudah punya bukti... And now... DM anda dgn Lambe berhasil Team saya Hack... :) and now we have all proof going on.. So what about JAIL? U mess up with a very wrong person... I'm taking u down. Info for all.. Saya sejak dulu tidak suka mengumbar masalah pribadi saya.. Krn tdk ada inspirasi dr sana.. Yang saya Post dan sebarkan adalah karya. Not Private gossips and cheesy life or Love life. Thank u smart people... Oh @mitalamtia we are not done yet. #salahorang," tulis Deddy Corbizier beberapa waktu lalu.

(aln)