JAKARTA - Teriakan Ahgase, sebutan fans GOT7, tak henti-hentinya terdengar kala konser boyband JYP Entertainment itu hendak dimulai. Konser bertajuk "Eyes On You" yang digelar pada Sabtu, 30 Juni 2018 pukul 18.30 WIB itu mengambil tempat di ICE BSD City, Jakarta.

Suasana semakin semarak ketika potongan video member diputar. Kemudian, ketujuh member muncul dengan setelan jas hitam putih dan mulai menyanyikan lagu pertama berjudul Hard Carry yang disusul dengan lagu Skyway dan Out.

Penonton terus disuguhi dengan tampilan seru oleh JB cs. Setelah lima lagu selesai, boyband berisi tujuh member ini kemudian menyapa seluruh Ahgase yang semakin membuat marak suasana venue. Mereka memulai dengan memperkenalkan diri dimulai dengan Youngjae hingga Jackson. Semuanya memperkenalkan diri dengan bahasa Indonesia.

Kemudian, sang leader, JB menuturkan jika ini adalah konser pertama mereka di Indonesia. Walau ini konser pertama, namun ini adalah kunjungan ketiga GOT7 ke Tanah Air.

Yugyeom menambahkan, "Iya ini konser yang pertama, tapi ini adalah pertemuan kami ketiga di Indonesia setelah fanmeeting."

Ketujuh member lebih lanjut berinteraksi dengan para fans. Mereka terus menggoda fans dengan mengatakan betapa mereka merindukan Ahgase Indonesia.

Sebagai informasi, konser dunia GOT7 yang berlangsung di 17 kota tersebut memiliki nama sesuai dengan album terbaru mereka. Eyes on You merupakan mini album kedelapan grup yang debut pada 2014 tersebut. Mini album yang dirilis pada 12 Maret 2018 itu, menampilkan 7 lagu. Sebut saja : One and Only You, Look, The Reason, Hesitate, Us, Thank You, dan Look.

(LID)