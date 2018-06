SEOUL - Setelah merampungkan penyangan pada 28 Desember 2013, para pemain drama Reply 1994 kembali bertemu. Hal tersebut diketahui dari serangkaian foto yang diposting oleh aktris Go Ara dalam instagramnya, pada 26 Juni 2018.

Dalam tiga foto yang diposting, ia menampilkan kebersamaannya dengan PD Shin Won Ho, Jung Woo, Kim Sung Kyun, Bari B1A4, Son Ho Jun, dan Dohee. Tanpa kemewahan, mereka tampak menikmati momen kebersamaan di sebuah kedai sederhana.

Melansir Soompi, dalam unggahannya Go Ara pun menambahkan sebuah caption, " Tim yang sangat hebat dan pertemuan pertama kami setelah waktu yang lama. Yoo Yeon Seok sedang syuting di Hamyang. Semoga berhasil!"

Dalam foto lainnya ia menambahkan sebuah kata-kata, "Tadi malam adalah malam yang bahagia. Replay 1994 adalah cinta."

Postingan yang mendapatkan like sekira 28.877 tersebut mengundang beberapa komentar warganet. Sebagian besar dari mereka mengomentari ketidakhadiran pemeran Chilbong, Yoo Yeon Seok. Ia saat ini sedang disibukkan syuting drama terbarunya di tvN, Mr. Sunshine.

"Sudah sangat lama aku tidak melihat mereka. Favoritku, tapi aku rasa ada satu orang yang absen. Tunggu dimana Chilbong?," tutur salah seorang warganet.

Kemudian yang lainnya berkomentar, "Chilbonga sedang sibuk syuting Mr.Sunshine jadi tidak ikutan. Drama terbarunya sangat keren menurutku."

Sementara Yoo tengah disibukkan syuting drama Mr. Sunshine. Go Ara pun masih melangsungkan syuting drama Miss Hammurabi, yang telah menyangkan 10 episodenya. Meskipun drama yang dibintanginya bersama L Infinte tersebut belum tayang, Go Ara juga telah ditawari bermain dalam drama sejarah berjudul Haechi, pada 7 Juni 2018.

Namun hingga saat ini ia belum mengkonfirmasi untuk berperan dalam drama tersebut. Sementara itu, pemeran lainnya Son Ho Jun akan berakting dalam drama terbaru Terius Behind Me bersama So Ji Sub. Selain mereka Jung Woo, Kim Sung Kyun, Bari B1A4, Son Ho Jun, dan Dohee juga memiliki kesibukan masing-masing.

Sekadar informasi, Reply 1994 tayang perdana pada 18 Oktober 2013, di tvN. Drama ini merupakan musim kedua dari seri Reply. Mengambil latar belakang tahun 1994, kisahnya tentang 6 mahasiswa (Jung Woo, Yoo Yeon Seok, Kim Sung Kyun, Son Ho Jun, dan Baro B1A4, Dohee) dari berbagai daerah provinsi.

Mereka tinggal bersama di sebuah kos di Sinchon, Seoul yang dijalankan oleh orang tua Sung Na Jung ( Go Ara). Seperti pendahulunya, Reply 1997 , drama ini pun mengikuti cerita nonlinear yang menceritakan di mana pergeseran antara masa lalu (1994) dan masa sekarang pada 2013. Kisahnya membuat pemirsa menebak siapa yang akan menjadi suami Na-jung di antara karakter laki-laki. Tayang dalam 21 episode, Reply 1944 mampu mengumpulkan rata-rata rating hingga 11,5 persen.

(edi)