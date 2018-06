SEOUL - Minho SHINee mengungkapkan alasan mengapa ia menyerah pada mimpinya menjadi pemain sepak bola, Ia mengaku jika ayahnya tidak mengizinkan pria 26 tahun tersebut untuk menggeluti olahraga populer tersebut. Hal itu ia ungkapkan saat menjadi bintang tamu dalam acara Please Take Care of My Refrigerator, pada 25 Juni 2018, di JTBC.

"Ayahku terus berkata kepadaku untuk keluar dari rumah jika aku menjadi pemain sepak bola profesional. Kemudian aku bertanya mengapa ayahku begitu menentangnya. Ayah menjawab, aku akan membiarkanmu bermain jika kamu sebaik Song Heung Min, tetapi kamu tidak sebaik itu," tutur laki-laki asal Incheon tersebut, seperti dilansir dari Soompi, Selasa (26/6/2018).

Rapper boy grup SHINee itu menambahkan, "Aku pikir di mata ayahku, aku tidak cukup baik."

Seperti diketahui, ayah Minho, Choi Yoon Gyeom merupakan seorang pelatih sepak bola bagi Busan IPark, yang merupakan tim sepak bola profesional dari Busan. Meskipun tidak dapat meneruskan bidang ayahnya, Minho cukup mewakili bakat sang ayah.

Sebagai seorang idol, ia pun mampu menampilkan semangat kompetitif dan keterampilan bermain bolanya dalam beberapa program televisi. Sebut saja kepiawaiannya bermain bola dalam acara Our Town's Physical Variety, pada 2013. Hingga ia pun mendapatkan pujian dari mantan pesepak bola profesional Korea Selatan, Lee Young Pyo.

Tidak sampai disitu, pelantun Replay tersebut juga memimpin kemenangan bagi timnya dalam Idol Futsal World Cup Competition, pada 2014 , di MBC. Tim tersebut terdiri dari Xiumin EXO, Luhan EXO, Woohyun INFINITE, Hoya INFINITE, TASTY's Soryong, Sam Carter, dan Sean Lee.

Kini, ia sukses menjadi seorang penyanyi dan rapper dalam boy grup SHINee, yang debut sejak 2008. Selain itu ia pun mampu melebarkan sayapnya sebagai aktor drama dan film. Pada tahun 2010, Minho membuat debut aktingnya di drama khusus KBS2, Pianist dengan aktris Han Ji Hye.

Sejak saat itu, ia terampil dalam berbagai judul drama, diantaranya Salamander Guru and The Shadows, To The Beautiful You, Medical Top Team, Because It's The First Time, Drinking Solo, Hwarang: The Poet Warrior Youth, Somehow 18, dan The Most Beautiful Goodbye.

