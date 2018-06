SEOUL - Choi Minho mengungkapkan keinginannya menikah sebelum menginjak usia 30 tahun. Hal tersebut ia ungkapkan dalam siaran radion Moon Hee Jun Music Show, belum lama ini.

"Di usia 30-an aku ingin tetap bisa melakukan promosi dengan SHINee seperti sekarang ini dan melakukan beberapa peran di dalam drama. Namun, secara pribadi aku ingin membina sebuah keluarga," ungkap Minho, seperti dilansir dari Koreaboo.

Lebih lanjut, ketika Moon Hee Jun menanyakan jika kedengarannya terlalu dini bagi Minho untuk menikah. Ia dengan tegas mengklarifikasi bahwa dia secara pribadi ingin menikah dengan cepat.

"Aku benar-benar ingin memiliki keluarga yang bahagia. Secara pribadi aku ingin menikah dalam waktu dekat," tegas dia.

Seperti yang kita tahu kini ia telah berusia 27 tahun, jika impiannya terwujud ia akan menikah 2 hingga 3 tahun kedepan. Sebelumnya, pada Desember 2016, ibu Minho pun sudah mengharapkannya memiliki seorang kekasih.

Hal tersebut disampaikan sang ibu, saat pria kelahiran 9 Desember 1991 itu tampil di acara 48 Hours. Lengkapnya ia menelepon ibunya. Dalam sambungan telepon itu, ibu Minho menyuruhnya segera mencari pacar tahun depan dan mengenalkan wanita beruntung itu padanya.

“Tahun depan usiamu sudah 27 tahun (26 tahun usia internasional). Itu gila. Tahun depan, coba cari pacar. Kau harus berkencan. Sangat tidak menyenangkan. Cari pacar dan kenalkan dia padaku,” kata ibu Minho, kala itu.

Mendengar perkataan sang ibu, Minho tak kuasa menahan tawa. Pelantun Tell Me What to Do itu berkilah, mengindikasikan tak mau pusing masalah asmara dan ingin fokus berkarier.

“Pacar apa? Aku tidak tahu,” jawab Minho sambil tertawa.

Sepanjang 8 tahun kariernya sebagai idol, Minho memang belum pernah sekalipun ketahuan atau mengonfirmasi pacaran dengan seseorang. Meski beberapa kali dikaitkan dengan sejumlah nama, seperti Yuri SNSD, Krystal Fx, dan Choi Sulli. Akan tetapi tak satu pun ada bukti yang menunjukkan jika bintang Hwarang itu memang pacaran dengan salah satu dari mereka.

Sekadar informasi, saat ini ia dan ketiga anggota SHINee lainnya sedang disibukkan dalam promosi album ‘The Story of Light''. Album keenam SHINee tersebut dirilis dalam tiga bagian: EP1, EP2, dan EP3. Tiga bagian album tersebut, dirilis pada 2018, namun berbeda tanggal. EP 1 telah dirilis terlebih dahulu pada 28 Mei 2018, sementara dua sisanya masing-masing 11 Juni 2018 dan 25 Juni 2018. Album 'The Story of The Light' sekaligus menjadi comeback pertama SHINee dengan empat personel tersisa. Seperti yang kita tahu, Jonghyun memutuskan mengakhiri hidupnya pada Desember 2017.

(aln)