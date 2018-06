LOS ANGELES – Bintang film Guardians of the Galaxy, Chris Pratt, baru saja merayakan ulang tahunnya pada tanggal 21 Juni kemarin. Twitter Pratt pun dibanjiri ucapan selamat dari para penggemar, termasuk rekan Avengers-nya, Chris Evans.

Berbeda dari orang lain, pemeran Captain America ini memberikan ucapan selamat ulang tahun yang berbeda. Ia mengunggah sebuah gambar lucu di akun Twitter-nya sebagai tanda ucapan selamat kepada Pratt.

Happy birthday @prattprattpratt from me and this giver of zero f*cks. We hope you’re getting showered with affection today. pic.twitter.com/irSSeVfA09— Chris Evans (@ChrisEvans) June 21, 2018