SEOUL – Sepertinya usia tidak membuat aktris Kim Hee Ae pilih-pilih untuk menentukan jenis musik yang dia suka. Aktris 51 tahun tersebut mengungkapkan jika dirinya mengaggumi lagu grup yang berisikan anak-anak muda seperti Wanna One dan BTS.

Aktris asal Jeju tersebut meminta untuk diputarkan lagu Fake Love milik BTS saat menjadi bintang tamu sebuah acara radio belum lama ini. Pilihan lagu Kim Hee Ae yang begitu kekinian tersebut sempat membuat rekan-rekannya curiga.

“Ketika aku muncul di acara radio mereka, aku dapat meminta 2 lagu untuk diputar. Salah satu lagu itu adalah Fake Love BTS. Aku suka lagu itu, sehingga aku memilihnya. Akan tetapi, Song Eun Yi dan Kim Sook mengira seseorang mengatakan kepadaku untuk meminta lagu itu,” ungkap dia seperti dilansir Soompi, Selasa (19/6/2018).

Lebih jauh, Kim Hee Ae memberikan pujiannya kepada BTS dan Wanna One. Bintang Secret Love Affair tersebut membeberkan pesona dua boyband K-POP papan atas ini.

“BTS dan Wanna One memiliki pesona yang bebas dan mewah. Mereka memiliki penampilan sangat baik. Aku pikir ibu mereka juga akan sangat bangga dengan mereka. Sangat bangga,” tutur dia.

Ia menambahkan, “Aku terkejut bahwa musik Korea telah tumbuh seperti ini."

Sebagai informasi, Kim Hee Ae memulai debutnya pada 1983, Kim Hee Ae perdana berakting dalam film The First Day of Twentieth Year.

Kemudian, ia mulai berakting dalam layar kaca dengan A Woman's Heart di KBS pada 1986. Sejumlah drama populernya adalah Sons and Daughters (1992), Perfect Love (2003), My Husband's Woman (2007), A Wife's Credentials (2012), dan Secret Love Affair (2014).

Bintang Midas tersebut baru-baru ini membintangi film thriller-psikologis, The Vanished, yang tayang pada 7 Maret 2018. Film ini berkisah tentang seorang detektif yang menyelidiki hilangnya jenazah seorang wanita dari kamar mayat. Kemudian, ia mencoba untuk mengungkap penyebab kematiannya.

