SEOUL - Kembali mengguncang panggung hiburan Korea Selatan setelah setahun vakum, BLACKPINK merasakan banyak perubahan setelah mereka debut. Hal tersebut diungkapkan dalam wawancara dengan HIGH CUT belum lama ini.

"Sebelum kami debut, kami hanya berharap ada panggung untuk menampilkan bakat kami. Kami juga ingin memiliki penggemar, kami hanya bertanya-tanya apakah mereka akan menyukai kami atau tidak," ungkap Jisoo, seperti dilansir Soompi, Selasa (19/6/2018).

Ia menambahkan, "Lalu, setelah debut, kami memiliki tanggung jawab besar untuk memenuhi harapan para penggemar. "

Lebih lanjut, setelah dua tahun menjalani karier bersama, Rose mengungkapkan jika kedekatan di antara mereka sudah semakin erat, bahkan seperti keluarga.

"Para member BLACKPINK adalah orang-orang yang penting dalam hidupku. Terkadang kita tumbuh sebagai teman, terkadang kita keluarga, dan kita juga bisa belajar dari satu sama lain dan tumbuh bersama," ungkap Rose.

Gadis kelahiran Auckland tersebut mengungkapkan jika ia selalu berbagi cerita dengan para member BLACKPINK. Mereka adalah tempat yang selalu dituju oleh Rose saat sedih ataupun bahagia.

"Ketika aku pada masa yang sulit aku akan pergi ke kamar Jisoo, aku akan menemui Jennie ketika aku membutuhkan sebuah saran. Jika dengan Lisa kami akan saling bertukar pikiran tentang apa yang kami suka. Dalam banyak hal, kita saling mempengaruhi secara positif satu sama lain," imbuh dia.

BLACPINK debut pada 8 Agustus 2016, lewat lagu Boombayah yang sukses menembus chart Billboard World Digital Songs. Kesuksesan debut mereka juga ditandai dengan meraih trofi Artis Pendatang Baru Terbaik dalam ajang Golden Disc ke-31 dan Seoul Music Award ke-26.

Seperti yang kita tahu, pada 15 Juni 2018, BLACKPINK memulai comeback-nya setelah setahun. Jisoo cs merilis mini album pertama mereka bertajuk 'Square Up'.

Dalam mini album tersebut terdapat 4 single, yakni DDU-DU DDU-DU, Forever Young, Really, dan See U Later. Album itu diproduksi oleh Teddy Park, salah satu produser terbaik yang dimiliki YG Entertainment, bersama R.TEE dan Bekuh Boom.

Menariknya, sejak dirilis pertama kali 'Square Up' sukses mendominasi chart album iTunes di 38 negara, termasuk Argentina, Austria, Bahrain, Brunei Darussalam, Bulgaria, Kamboja, Kanada, Chili, Kosta Rika, Finlandia, Yunani, Hong Kong, Hungaria, India, dan Indonesia.

