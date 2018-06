JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Charlie Puth untuk para penggemarnya di Asia. Pasalnya pelantun lagu How Long tersebut baru saja mengumumkan jadwal tur konser untuk album terbarunya yang berjudul Voicenotes di Asia.

Melalui akun Twitter pribadinya, Charlie Puth mengumumkan akan melangsungkan tur konser albumnya di Asia pada Oktober dan November mendatang.

“#VoicenotesTour will be heading to Asia this October and November! Check out the link below for presale and on sale information. livenation.asia/artist/charlie…,” tulis Charlie Puth.

#VoicenotesTour will be heading to Asia this October and November! Check out the link below for presale and on sale information.https://t.co/xhanG7oX7F pic.twitter.com/gpANZucgTf — Charlie Puth (@charlieputh) 18 Juni 2018

Penyanyi berusia 26 tahun tersebut pun akan mengawali tur albumnya ke Bangkok pada 29 Oktober, dan selanjutnya akan berlangsung di Hong Kong pada 4 November, Manila pada 6 November, dan Seoul 8 November.

Kemudian, untuk Taipei akan digelar pada 10 November, Singapura pada 13 November, dan tur konser album akan ditutup di Kaula Lumpur pada 14 november 2018.

Sekadar diketahui, Album Voicenotes tersebut dirilis sejak Mei 2018. Dalam album itu, penyanyi kelahiran New Jersey, Amerika Serikat ini berkolaborasi dengan Kehlani, Boyz II Men, dan James Taylor.

Charlie Puth mengawali karir bermusiknya melalui Youtube, dan lewat lagu One Call Away, Marvin Gaye yang berkolaborasi dengan Meghan Trainor, dan See You Again mengantarkannya ke puncak popularitas.

