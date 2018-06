MOSUL - Aktris Angelina Jolie diketahui menyambangi Mosul, Irak, pada hari kedua Lebaran (16/6/2018). Kunjungan itu dilakukannya sebagai duta United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) atau Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi.

Melansir US Weekly, bintang By The Sea itu diketahui menengok kondisi penduduk setelah setahun bebas dari serangan ISIS. "Ini adalah kehancuran terburuk yang pernah aku lihat selama bertahun-tahun bekerja dengan UNHCR. Masyarakat Mosul telah kehilangan segalanya," ungkap Jolie.

(Angelina Jolie menyambangi Kota Tua di barat Mosul, Irak, pada 16 Juni 2018. Foto: UNHCR/Andrew McConnell/Handout via REUTERS)

Bangkai manusia, menurut Jolie, masih berserakan di sekitar reruntuhan bangunan. "Kondisi itu membuat anak-anak gampang sakit. Tapi karena miskin, orangtua tak mampu membeli obat untuk anak mereka. Air bersih juga barang mahal di sini ," imbuh perempuan 43 tahun itu.

Kini, menurut Jolie, Mosul mulai berdegup kembali pascaperang panjang yang meninggalkan trauma. Warga mulai membenahi dan membangun kembali kediaman mereka yang sempat hancur akibat perang.

Bintang Lara Croft: Tomb Raider itu diketahui terbang ke Irak 4 hari setelah sidang hak asuh anak dengan Brad Pitt mencapai putusan. Pengadilan memutuskan, Pitt berhak menghabiskan waktu bersama kelima anak mereka tanpa intervensi Jolie.

(Angelina Jolie bertemu Falak, bocah laki-laki berusia 8 tahun yang menghuni kawasan Mosul Barat, Irak. Foto: UNHCR/Andrew McConnell/Handout via REUTERS)

Sementara Maddox, anak tertua pasangan Jolie dan Pitt dibebaskan pengadilan untuk menentukan sendiri jadwal kunjung bersama sang ayah mengingat usianya dianggap telah dewasa. Berdasarkan putusan pengadilan, pada 8-17 Juni 2018, Pitt akan menghabiskan waktu selama 4 jam per hari bersama kelima anaknya, di London, Inggris.

Sementara pada 27 Juni-1 Juli 2018, Pitt akan bersama anak-anaknya selama 10 jam per hari. Jolie memang diketahui hijrah ke London untuk sementara waktu untuk menjalani syuting Maleficent 2. Di Kota Big Ben itu dia menyewa sebuah rumah untuk ditempati bersama keenam anaknya.

Kesapakatan hak asuk anak merupakan kemajuan besar dalam proses alot perceraian Jolie dan Pitt. Seperti diketahui, Jolie menggugat cerai Pitt sekitar 2 tahun silam dan tak kunjung putus cerai karena perebutan hak asuh anak.

